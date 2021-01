Slavia - Olomouc 3:1 Slavia po dvou penaltách otočila bitvu se Sigmou a je dál neporažena

Slavia nasadila zimní posilu Alexandera Baha, zato se musela obejít bez potrestaného Masopusta a marodů Olayinky, Zimy, Ševčíka, Traorého, Lingra a Holeše. Sigma, které chyběli Hubník a Zahradníček, do zápasu vtrhla bez ostychu a důrazným napadáním hodně daleko od vlastní branky dělala Slavii velké problémy.

Po čtvrthodině hry po Bahově autovém vhazování pak Pražané nezvládli důrazné napadání protihráčů, Breite vybojoval míč a řítil se sám na Koláře, který sice dobře vyběhl, a dokonce na zakončení hostujícího záložníka dosáhnul, zastavit jej však nedokázal, a tak hosté vedli - 0:1.

Olomoucký fotbalista vRadim Breite střílí gól na hřišti Slavie v nejvyšší soutěži.

Vlastimil Vacek, Právo

Než si však olomoucký tým stačil vychutnat euforii z úvodní branky, bylo srovnáno. Greššák totiž v pokutovém území skosil Kuchtu a Kúdela z nařízené penalty pálil neomylně - 1:1.

Fotbalista Slavie Ondřej Kúdela proměnil penaltu v duelu 15. kola Fortuna ligy se Sigmou Olomouc.

Vlastimil Vacek, Právo

První půle připomínala hlavně boj o střed pole a domácím dělala potíže mimořádná agresivita hostí. Když se pak Slavii podařilo zrealizovat útočný výpad, hned se ujala vedení. Houska totiž v pokutovém území stáhnul Hromadu a sudí nařídil pro domácí tým druhý pokutový kop. Kuchtovu ránu sice Mandous zastavil, jenže balon se odrazil přímo k nohám neúspěšného exekutora, který dorážel neomylně - 2:1.

Po obrátce Slavia přidala na důrazu, byla úspěšnější v osobních soubojích a zejména Stanciu ve středu pole zásadně ožil. Slavia získala nad zápasem kontrolu a přidala i třetí branku, když Simův centr z pravé strany vrátil Hromada hlavou do malého vápna a Kuchta ve vyložené šanci trknul balon přímo do brankáře Mandouse, ovšem z brankové čáry pohotově dorazil míč do sítě - 3:1.

Fotbalista Slavie Jan Kuchta slaví gól.

Vlastimil Vacek, Právo

Hosté však nerezignovali. Trenér Radoslav Látal se trojím střídáním pokusil nepříznivě se vyvíjející bitvu zvrátit a náhradník Mojmír Chytil se záhy octl ve vyložené šanci, jenže než si v malém vápně připravil ve vyložené pozici balon ke střele, stačili zakročit domácí zadáci a nebezpečí zažehnat.

Slavia zápas s přehledem kontrolovala, a dokonce mohla skóre navýšit, jenže přímý kop Stancia dokázal Mandous vyškrábnout zpod břevna na roh. Ani jeho výborný výkon nic nezměnil na tom, že Sigma už sedm zápasů čeká v nejvyšší soutěži na vítězství.