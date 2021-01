Papadopulos zahodil penaltu a zápas nezdramatizoval. Porážka jde za mnou, připouští karvinský kapitán

Kdybyste snížil z pokutového kopu na 1:2, měli byste ještě víc než čtvrthodinu na vyrovnání. Kopl jste desítku špatně?

Myslím, že jsem nemířil nijak zle. Snažil jsem se míč umístit k levé tyči. Brankář Nemrava ovšem můj úmysl vystihl. To se občas stává. Mrzí mě to. Přišli jsme o šanci vybojovat aspoň bod. Neskrývám, že prohra jde za mnou.

Krátce po pauze naopak zahrávalo pokutový kop za bezbrankového stavu Slovácko. Sudí Hrubeš ho nařídil až se značnou časovou prodlevou a po dlouhém studiu videa. Bylo to pro vás překvapení?

Nebudu říkat, že ne. Vždyť nikdo nic nereklamoval. Nevypadalo to, že by se domácí penalty jakkoliv dožadovali. I oni byli podle mého názoru překvapení, na rozdíl od nás příjemně. Každopádně to byl jeden z klíčových momentů zápasu.

Prohra v Hradišti vás asi mrzí o to víc, že jste herně určitě nepropadli, že?

Přesně tak. Byli jsme Slovácku vyrovnaným soupeřem. Domácí však byli produktivnější. Tak aspoň víme, na čem musíme zapracovat.

Hrálo se v tuhém mrazu. Byl to problém?

Rozhodně ne. To, že se budou úvodní ligová kola hrát ve velké zimě, se dopředu vědělo. A ještě pár týdnů to tak bude. My, co jsme působili v Rusku, to vůbec neřešíme. Jsme zocelení. (úsměv)

Takže ani sněžení ve druhé půli vás nijak nerozhodilo?

Ne. Ani jsem to nevnímal. Na takové věci se rozhodně nevymlouvám. V nepříznivých povětrnostních podmínkách určitě příčinu porážky nehledáme.