Penalta? Novák nastrčil nohu a Dynamo jásalo. Nováčkovi ale vysekl poklonu

Byl jednou z ústředních postav momentu, jenž do nedělní ligové bitvy v Ďolíčku výrazně promluvil. Sedm minut před poločasovou pauzou zahrávali českobudějovičtí fotbalisté roh. Obránce Pavel Novák po kontaktu s pardubickým Surzynem upadl a sudí nakonec po konzultaci s VAR nařídil penaltu, z níž Čolič poslal Horejšovu partu do vedení.

Rozhodčí neřešili jednoduchou situaci. Surzyn se u brankové čáry chystal napálit míč do bezpečí, Novák mu ale do odkopu strčil nohu a oba borci se s bolestivou grimasou skáceli k zemi. Hlavní arbitr nejprve ukázal kop od brány, po přezkoumání na monitoru ale verdikt změnil.

„Na poslední chvíli jsem se dostal nohou před obránce, který mi do ní zezadu kopl. Pak už je to na rozhodčích, jak to posoudí," líčil Novák. Paradoxně právě po faulu na něj kopali Jihočeši penaltu i v posledním vzájemném měření sil, v předloňské sezoně druhé ligy tehdy díky ní zvítězili 1:0.

„Tehdy mě ale stáhli ve vápně, byla to úplně jiná situace," zašátral v paměti. Na každý pád gól Čoliče Dynamo povzbudil, do té doby dopředu moc nehrozili. „Vstup byl od nás nervózní. Hráli jsme pasivně. Chvíli trvalo, než si to sedlo," přiznal. „Ve druhé půli jsme chtěli hrát ze zajištěné obrany a na brejky. Věřili jsme, že nějakej vyjde, což se do puntíku splnilo," připomněl Alvirovu pojistku v samém závěru.

Zleva Marko Alvir z Českých Budějovic a Filip Čihák z Pardubic.

Michal Krumphanzl, ČTK

Tým ze Střeleckého ostrova se tak stal vůbec prvním, který Pardubice skolil v jeho azylu u Botiče. Byť jim soupeř dost zatápěl. „Na nováčka si vedou fakt dobře. Hrají kombinačně, nikam to zbytečně nenakopávají," chrlil Novák komplimenty na adresu Východočechů. „Vyhráli jsme nad opravdu velice silným týmem, který je v Ďolíčku nepříjemný. Výsledek je o to cennější, že jsme až na prvních dvacet minut splnili na hřišti pokyny, které jsme si v kabině řekli," hřálo trenéra Budějovic Davida Horejše.