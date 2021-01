Zklamaný Guľa omlouval Čermáka i rozkopaný penaltový puntík

„Samozřejmě výsledek je pro nás zklamáním. Nezačali jsme utkání špatně, ale pak přišla zranění a vynucená střídání, která zápas rozkouskovala a my jsme se hlavně v první půli nedostali do tempa. V defenzívě jsme sice byli důslední, ale vpředu jsme nedokázali soupeře otevřít, chyběla nám produktivita. Přitom to bylo o jednom gólu. Možností, jak otevřít obranu, je víc. Jednak to jsou systémové prvky. Můžete si pomoc standardkou, a třetí věci je individuální kvalita hráčů. Chyběl nám klid v nejdůležitější části, to je soupeřova třetina a jeho velké vápno. Schází nám systémový gól, ale i ten ze standardky a nedokázali jsme ho dát ani po individuální akci," vypočítal příčiny ztráty dvou bodů s předposledním týmem tabulky.

Nejblíže k jeho vstřelení měl Aleš Čermák. Jeho hlavičku ale zastavilo břevno, a v závěru neproměnil penaltu. „Na hřiště šel později, protože do přípravy se kvůli zdravotním problémům zapojil později. Šulc naopak vstřelil v přípravě dva góly. Vypadal velmi dobře," vysvětlil.

Zklamaný záložník Plzně Aleš Čermák.

Vlastimil Vacek, Právo

Na Čermáka se ale kouč nezlobil. „Hodně penalt proměnil, vzal odpovědnost na sebe. To se stane. Penaltu nedali věhlasnější hráči. Nevím, co bych mu měl vytknout. Až v kabině jsem slyšel, že domácí hráči v době, kdy sudí zkoumal situaci u videa, rozkopali penaltový puntík... Je to specifické... Příbram připravila dobře hřiště, hrála dobře a využila všechny prostředky, aby nás vykolejila, což se jí podařilo. Měli jsme dát zkrátka gól ze hry nebo standardky, šancí na to bylo několik," konstatoval.

Aleš Čermák z Viktorie Plzeň neproměňuje penaltu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Doufám, že jsme si všechno negativní už vybrali a začneme vyhrávat. A to okamžitě," přál si kouč. Má sice několik zraněných, ale... „Máme v kádru hráče, kteří je dokáží nahradit. Dobře se uvedly i posily, především Falta i Šulc. Pravdou je, že nás vynucená střídání vyhodila z rytmu. Hráči potřebují dostat podporu, udělali jsme si analýzu, mužstvo má kvalitu. Doma ji dokazujeme, potřebujeme ji přenést i ven," dodal.