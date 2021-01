Horváth byl rád, že Příbram přežila a má bod

„Přežili jsme dvě jejich velké šance, a nakonec i penaltu. Na druhou stranu jsme neproměnili dvě naše slibné příležitosti. Ale za bod jsem rád, protože jsme mohli zápas prohrát. Kluci podali výkon s enormním nasazením a plněním taktických pokynů. Pro nás je to impulz do dalších utkání, už do středeční dohrávky v Českých Budějovicích. My potřebujeme každý bod, abychom se dostali z pásma sestupu a vykročili k záchraně," pravil.

Mužstvo podržel gólman Ondřej Kočí, jehož kouč také chválil. „Bod s Plzní se cení, nula na kontě je bonus. Při těch šancích Plzně jsem měl štěstí. Dvakrát tam vyplaval Plzeňák a trefil mě, takže to vypadalo jako výborný zákrok," smál se.

Aleš Čermák z Viktorie Plzeň neproměňuje penaltu.

„Při penaltě jsem tam tancoval a dělal opičky, to k tomu patří. Dával jsem si pozor, abych nepřekročil čáru, to by sudí trestal. Sice jsem ji nechytil, ale počítám si ji jako chycenou, i když šla vedle. Směr jsem vystihl," liboval si příbramský gólman, který chválil spoluhráče před sebou, kteří mu hodně pomohli.

Trenér Příbrami Pavel Horváth.

Horváth sbíral s Viktorií mistrovské tituly, domácí poháry, zahrál si v jejím dresu Ligu mistrů. „Pochopitelně vztah k Plzni mám. Mám tam byt, když to jde, jedu si tam zahrát hokej. Bydlím v Praze, ale často pendluji. V klubu je hodně lidí, kteří jsou mými přáteli, k největším patří David Limberský, který pořád hraje a já mu přeji, aby zranění, kvůli němuž nedohrál, nebylo vážné. Trenér Gula přišel do Plzně, když jsem ještě trénoval její béčko. Párkrát jsme spolu mluvili, ale jeho filozofii neznám, stejně jako nejsou mými kamarády hráči, kteří tam přišli. Takže v tomhle zase nemám takové znalosti," řekl.

Horváth odmítl, že by pokyn rozkopat penaltový puntík před neproměněným pokutovým kopem plzeňského Čermáka vzešel od něho... „To rozhodně ne! Spíš mi bylo divné, že naši hráči mlčeli, nebyly tam žádné emoce, i když to bylo těžké. Říkáme hráčům, aby křivdu a hněv drželi v sobě, ale na můj vkus byli až moc tiší," divil se.

Zklamaný záložník Plzně Aleš Čermák.

„Pro Aleše Čermáka je těžký moment, že ji nedal, pro nás bylo super. Pět minut před koncem, to by bylo moc těžké s tím ještě něco udělat. Byl to rozhodující moment zápasu, pro nás šťastný. Je fakt, že jsme se snažili dělat vše, aby penaltu nedal. I já ho hecoval," usmíval se Horváth. Mrzí ho však zranění Jana Rezka. „Vypadá to na natažený lýtkový sval. Uvidíme, co ukáže vyšetření, ale vypadá to na dva týdny bez tréninku a pak se uvidí," konstatoval Horváth.