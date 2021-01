Kočí si užívá důvěry kouče. Vychytal i Plzeň

Když loni na jaře přišel do Příbrami jako nový kouč Pavel Horváth, došlo k přerušení ligy kvůli koronaviru. Do té doby chytal jako jednička Ondřej Kočí. Poté, co se mužstva vrátila k tréninku, skládal si trenér mužstvo podle svých představ. Nejvýraznější změnu udělal v brance. Stálici Kočího vystřídal mladík Martin Melichar.

„Nikdy to není pro gólmana příjemné, když jde na lavičku, ale respektoval jsem to. Měli jsme za sebou několik nepovedených výsledků, trenér chtěl udělat změnu," přiznal s odstupem času Kočí. „Důvodem nebylo, že by za porážky mohl Kočí, ale pro brankáře jsou vysoké porážky psychicky obtížné, potřeboval si odpočinout," vysvětlil kouč.

Melichara potkal podobný osud na podzim, který začal jako jednička. Po pětigólovém přídělu na Slovácku pětadvacetiletý Kočí nejprve zaskočil proti Spartě. Pak se Melichar vrátil, ale po čtyřech gólech doma s Baníkem šel mezi tyče znovu Kočí a už v bráně vydržel. Pomohl k výhrám nad Mladou Boleslaví a Zlínem i k remízám v Brně a Olomouci. Přečkal i prohru na Bohemce a důvěru dostal i při lednovém startu doma s Plzní.

Brankář Příbrami Ondřej Kočí a jeden z jeho úspěšnýych zákroků proti Plzni.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Vážím si důvěry trenéra a spoluhráčů, vždycky chci pomoci k co nejlepšímu výsledku," říkal na konci minulého roku. A důvěru v duelu proti Viktorii splatil vrchovatě. Chytil hostům dvě stoprocentní šance a Čermák mu nedal gól ani z penalty. „Bod s Plzní se cení, v naší situaci je každý dobrý. A nula je bonus navíc, rozhodně lepší než remíza s gólem," říkal po utkání s úsměvem.

Plzeň domácí zatlačila do defenzívy, nepouštěla je chvílemi ze šestnáctky a už vůbec ne za půlící čáru. A tak se musel Kočí v brance pořádně ohánět. „Zima mi nebyla, dobře jsem se oblékl a pak jsem se i zahřál," říkal spokojeně. Když vychytal tutovky Falty a Kaši, byl za hrdinu. „Při těch dvou šancích Plzně v první půli jsem měl štěstí. Dvakrát tam vyplaval přede mnou jejich hráč, ale pokaždé mě trefili, takže to vypadalo jako můj výborný zákrok," dělal si legraci sám ze sebe.

Jenže pět minut před koncem nařídil rozhodčí proti Příbrami pokutový kop. Kočí svým poskakováním lehce rozhodil exekutora Čermáka, který minul branku. „Při penaltě jsem tam tancoval a dělal opičky, to k tomu patří. Je to jediné, co může gólman udělat. Dával jsem si pozor, abych nepřekročil čáru, to by sudí trestal. Sice jsem ji nechytil, ale počítám si ji jako chycenou, i když šla vedle. Směr jsem vystihl," pravil s šibalským úsměvem.

Ondřej Kočí z Příbrami udržel proti Plzni čisté konto.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Kočí měl slova uznání i pro spoluhráče... „Hodně mi pomohli. Všechno fungovalo, kluci si pomáhali navzájem, fungovali jsme jako tým, pár rán i zblokovali. Takhle by to mělo vypadat i v dalších zápasech." Příbram je nadále sedmnáctá a los rozhodně nemá lehký.

„Čekají nás během týdne tři zápasy venku, včetně dohrávky v Českých Budějovicích, pak jedeme do Jablonce a do Ďolíčku proti Pardubicím. Když budeme makat jako proti Plzni, nejsme bez šance. Věřím, že nějaké body přivezeme," přál si příbramský gólman.