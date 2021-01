Potomek řeckých uprchlíků přivyká v Liberci zimě. Už mi tolik nevadí, říká Purzitidis

Proti klubům z Řecka hrál Liberec již několikrát, řecký fotbalista se však v jeho dresu snaží prosadit vůbec poprvé v historii. Marios Purzitidis odehrál proti Bohemians 1905 celý zápas. A byť U Nisy působí teprve třetím měsícem, následující hodnocení remízy 1:1 pronesl plynulou češtinou: „Byl to těžký zápas, hodně o osobních soubojích. Bylo to vyrovnané, ale mohli jsme dát víc gólů, šance jsme na to měli. Bohužel se nám to nepovedlo," uvedl 21letý levonohý střední obránce. Česky umí výborně.