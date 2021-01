Fotbalisty Českých Budějovic posílil útočník Diop

"V tuhle chvíli jednáme s českou ambasádou v Dakaru, aby mohl přiletět do České republiky. Vízum má nějaké náležitosti a mohl by se tady objevit za týden," řekl Vozábal. "Turci se ho vzdali a my jsme takový post hledali, navíc zná prostředí i českou mentalitu," přidal.

Diop naposledy působil v pátém celku turecké ligy Hataysporu, kde však v prosinci skončil. Před tím strávil dva roky v Ostravě a nastupoval také za Zlín a Slavii, v jejímž dresu v srpnu 2014 debutoval v české lize. Celkem v tuzemské nejvyšší soutěži odehrál 107 zápasů a dal 24 branek.