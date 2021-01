Sparta má zlomenou hlavu a Slavia podivné penalty, glosuje Fanda

Jako sparťana ho samozřejmě nejvíc zajímal bezbrankový duel v Ostravě. „Hrát v mínus patnácti cokoliv jiného než curling, mi fakt nepřijde rozumné. Přestože utkání skončilo remízou, vyhráli vlastně všichni, protože si nikdo nezlomil haksnu. I když Láďa Krejčí si asi rovnou zlomil hlavu, chudák," poukazuje na záložníkovu zlomeninu spodiny očnice.

Trnem v oku jsou Fandovi pochopitelně dvě penalty ve prospěch Slavie v duelu s Olomoucí (3:1). Do rivala rýpe, jak jen může. „Kdo v Liberci v poslední době umí aspoň trochu kopnout do míče, skončí ve Slavii, to je známá věc," šklebí se třeba.

Smlsnul si také na remíze Viktorie v Příbrami, kde Čermák neproměnil pokutový kop. „Plzni na rozdíl od Slavie nepomůže ani svěcená penalta..."

Na Démona kola pasuje Marka Matějovského, který se ve velkém stylu vrátil po roční pauze způsobené vážným zraněním.

Více už ve Fandově glosáři.