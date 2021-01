Skalp Sparty? Když vyhrajeme, odměna kluky nemine, slibuje Kováč před bitvou

„Musíme ale hrát hrozně odvážně a neskutečně běhat," zdůraznil bývalý fotbalový reprezentant. Trenérského žezla ve Slezským FC se chopil už v červnu loňského roku, teď ho čeká bezpochyby nejprestižnější partie.

„Velký zápas je to pro nás všechny. Těšíme se. Velká škoda, že u toho nemohou být fanoušci," povzdechl si muž, jenž se jako kouč postaví Spartě vůbec poprvé. Na Letné prožil krásné časy. Poté, co pověsil kopačky na hřebík, působil v klubovém managementu. Do léta 2019 pak cepoval sparťanské borce jako asistent trenéra a má tam tedy spoustu přátel.

„Jsem pořád v blízkém kontaktu s vedoucím mužstva Mírou Barankem, s Bořkem Dočkalem a dalšími kluky. Jsou tam maséři, David Bičík, který je dneska trenér gólmanů. Těším se, až je všechny uvidím," říká. Na žádné hecování s kamarády ale nedojde.

Sparťanský záložník Bořek Dočkal.

Vlastimil Vacek, Právo

„Není na ně prostor. Každý má svoje problémy. Sparta teď není úplně v pohodě, protože má dost zraněných. A naše potíže jsou jasný," připomíná prekérní situaci týmu, jenž se sedmi body vymetá ligový suterén. S posíleným kádrem zahájil jarní část plichtou se Zlínem a ve svém hájemství lační obrat i sparťanského obra. „Je favorit a bude to velmi těžký zápas, jenže my zkrátka potřebujeme doma bodovat s každým," burcuje Kováč, který svoje ovečky motivuje lahodnou svačinkou.

„Stoprocentně! Když vyhrajeme, odměna je nemine," usmívá se někdejší skvělý stoper. Soka si omrknul v neděli v Ostravě, kde s několika mladíky uhrál remízu 0:0. „Hrozně mile mě překvapil na stoperu Vitík. Víme, že se jim teď vrací po kartách Suk (Filip Souček), David Pavelka by měl být už v pořádku, možná i Čelůstka. Uvidíme, v jaké přijedou sestavě," dumá. Přitom je zvědavý, jestli Letenští zůstanou u čtyřčlenné obrany, s níž vyrukovali na Baníku.

Patrik Hellebrand z Opavy v zápase proti Zlínu.

Sznapka Petr, ČTK

„Myslím si, že budou hrát vzadu na trojku. Necháme se překvapit. My budeme hrát svoji hru a díváme se hlavně sami na sebe," ujišťuje 41letý kouč. Proti Zlínu nasadil do základu hned šest nových tváří a výkonem ho nezklamaly. „Byl jsem nejvíc nervózní, co jsem zatím tady. Zásah byl fakt velkej, krátká příprava... Na tréninku ale prokázali všichni kvalitu a věřili jsme jim. Celkově to zvládli dobře," zahřálo Kováče.

Korekce v sestavě přesto provede. Stoper Kulhánek hostuje právě z Letné a do utkání nenastoupí. Naopak po nemoci se vrací kamerunský bek Didiba. „Už trénuje a měl by být k dispozici," potvrdil opavský trenér.