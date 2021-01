Budějovice - Příbram 2:1 Bídný poločas, pak senzační obrat. A Dynamo slaví tři body

Příbramští do zápasu skvěle vstoupili. Už po pěti minutách se z levé strany pokutovým územím Dynama až k brankové čáře proháčkoval Zorvan a jeho střílený centr na nabíhajícího Hájka si domácí brankář Drobný levou nohou srazil do sítě - 0:1.

Příbram následně těsně vedení poměrně s přehledem kontrolovala, protože v defenzivě byla precizní, a navíc úsilí domácích borců mařily četné nepřesnosti, které nedovolily hráčům Dynama kloudně kombinovat.

Až po sedmadvaceti minutách hry si Jihočeši připravili první nadějně vypadající akci, po níž mohli myslet na vyrovnání. Jenže po centru Králíka stačila hostující obrana balon před nabíhajícím Talověrovem zablokovat.

Domácím pak k obrovské příležitosti pomohla blesková rozehrávka brankáře Drobného, který dlouhým výkopem na střed hřiště našel Mršiče, jenž se řítil sám na Kočího, ale vybíhajícího brankáře trefil domácí hráč jen do nohou. Prakticky totožná šance se pak rýsovala pět minut před poločasem pro Brandnera, ale vracející se Kingue i přes špatnou domluvu s brankářem Kočím stačil balon odhlavičkovat do bezpečí. Pak však nepochopitelně strhl k zemi právě Brandnera a musel předčasně do sprch.

Jihočeši ve snaze využít přesilovku hned po pauze dvojím střídáním posílili ofenzivu a vytvořili si výraznou převahu. Prakticky trvale byli na polovině hostů, jenže hlavičkující Ekpai opakovaně nesupěl a stereotypní centrované míče efekt rovněž neměli.

Ale právě Ekpai po pětasedmdesáti minutách přiklepl v pokutovém území míč k Čoličovi, jehož skosil Cmiljanovič a z nařízené penalty právě Čolič srovnal.

A o čtyři minuty už České Budějovice slavily vedení, když Ekpai z pravé strany posunul míč k Mršičovi, který zpoza dvou bránících hráčů vypálil přesně k tyči a Kočí se po balonu natahoval marně - 2:1.

V nervózním závěru domácí borci s přehledem vítězství uhájili. Příbram tak už čtyři kola čeká na vítězství a potvrdila, že na hřištích soupeřů se jí nedaří, když tříbodový zisk venku neslavila už jedenáct zápasů.