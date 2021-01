V poslední době nám VAR přeje, usmíval se po výhře v Ostravě útočník Kliment

„Uhráli jsme to srdíčkem a týmovostí. No, a v poslední době nám pomáhá i VAR," poukázal útočník Kliment na dva důležité okamžiky v utkání. Nejprve rozhodčí u videa upozornil na faul v šestnáctce domácí Ostravy, po kterém sudí Ondřej Pechanec nařídil pokutový kop.

A z něj Kliment v 53. minutě vstřelil úvodní gól zápasu. „Na penalty je u nás výborný Vlasta (Daníček, ale ten tu nebyl, tak jsem to musel vzít na sebe," usmíval se Kliment.

Podruhé do osudu utkání promluvil VAR o dvacet minut později, kdy se parádně přes hlavu trefil domácí stoper Stronati. Domácí se chvíli radovali ze snížení na 1:2, video ale odhalilo ofsajd a gól neplatil.

Gólu se Baník dočkal až v nastaveném čase, kdy snížil Potočný. „Bylo to hodně těžké utkání, obzvláště, když nám vypadli Dáňa (Vlastimil Daníček) a Milan (Petržela). Hodně jsme je presovali, nevěděli, co mají hrát a nakopávali míče. Baník hrál v neděli večer, měl o jeden den méně na regeneraci a možná to bylo trochu znát. Ale ani my jsme nebyli stoprocentně fit, taky jsme o víkendu hráli. Ale chtěli jsme ty tři body více," přemítal Kliment

Slovácko vyhrálo přímý souboj o čtvrtou příčku. Na Ostravu má nyní v neúplné tabulce na pátý Baník náskok pěti bodů. „My jsme to jako souboj o horní příčky nebrali. Zatím jsme se tam úplně nezabydleli. Ale každý zápas je důležitý, obzvláště proti Baníku, který tam chce hrát. O to je příjemnější ho porazit," vykládal útočník Slovácka.