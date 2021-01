Fantiš zařídil Zlínu penaltu. Byla jasná, Fillo mě trefil do čelisti, tvrdí po remíze s Baníkem

Byl jste si jistý, že sudí Machálek penaltu pískne?

Rozhodně. Natlačil jsem se před Filla, a on mě trefil do čelisti. Netuším čím, ale trefil. Rozhodil mě. Pokutový kop se pískat stoprocentně měl.

Překvapilo vás, že Poznar proměnil penaltu popanenkovsku doprostřed brány?

Trochu ano. Klobouk dolů před ním, jak skvěle to zvládl.

Berete plichtu?

V prvním poločase jsme byli lepší a měli jsme i víc šancí. Po přestávce zmáčkli Ostravští pro změnu nás. Takže nakonec je výsledek asi spravedlivý, a my musíme bodík brát.

Jak jste se vyrovnali s vlastním gólem?

To je vždycky hrozně složitá situace. Zvlášť když jsme měli v té době víc ze hry. Ale já věřil, že minimálně srovnáme. Což se naštěstí taky povedlo.

Hráči Zlína se radují z gólu.

Dalibor Glück, ČTK

O druhou penaltu jste přišli, když sudí nakonec vytáhli místo přestupku před šestnáctku...

VAR je od toho, aby takové situace vyřešil. Já s tím nemám problém.

Hráči Baníku působili na hřišti podrážděně. Souhlasíte?

Je to tak, taky jsem koukal na to, že furt proti něčemu protestovali a gestikulovali rukama. Snažili jsme se k tomu nepřidávat. To už by se nehrál fotbal vůbec.

Ostravští v pauze dost prostřídali kádr. Bylo to na hřišti znát?

Příchozí hráči jejich výkon dost oživili. Byli o něco lepší, avšak žádné vyložené střelecké příležitosti jsme jim nepovolili.

Zpoza stadionu byli slyšet fanoušci obou mužstev. Bylo to příjemné oživení v současné covidové době?

Určitě ano. Fanoušci Baníku patří mezi nejlepší v republice a jejich chorály byly slyšet až na stadion. Ani ti naši se ovšem nedali zahanbit. Kéž by už brzy bylo všechno zase jako dřív a hlediště mohla být plná.