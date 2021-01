Bod je málo. Penalta se proti nám kopat neměla, tvrdí po remíze kapitán Baníku Laštůvka

Vám se bod zvenku nezamlouvá?

Ne. Je pro mě málo. Uznávám ale, že zpočátku byli Zlíňané lepší a zahrávali spoustu standardek. Což ovšem zároveň přineslo dost sporných momentů. Nechápu, proč sudí nejdřív nařídili po zákroku našeho Buchty penaltu proti nám, když bylo naprosto jasně vidět, že k faulu došlo mimo velké vápno. Naštěstí názor změnili. Po druhém našem zákroku však už domácí desítku zahrávali. Podle mého názoru ale asi nesprávně. Fillo Fantiše nefauloval, navíc celé situaci předcházel faul na Potočného. Fakt netuším, proč se nešel rozhodčí Machálek podívat k videu sám, a tolik věřil sudímu ve voze.

Zlínský kapitán Tomáš Poznar poslal balon ze značky pokutového kopu doprostřed branky. Čekal jste to?

Ne. Znám Tomáše z Baníku, a pokud vím, tak takhle nikdy penaltu nezahrál. Kuzmanovič mi po exekuci říkal, že na mě řval, abych zůstal stát, ale já jsem ho neslyšel, a ani nevím, zda bych ho poslechl. Zkrátka jsem už dřív skočil do strany.

V poločase jste za nerozhodného stavu 1:1 prostřídali a začali jste udávat tempo hry, že?

Je to tak. Byli jsme lepší na balonu a vytvářeli si i šance. Žádnou jsme ovšem bohužel neproměnili.

V závěru na vás naopak postupoval z úhlu zlínský Dramé, avšak vy jste svoje mužstvo uchránil výborným zákrokem od porážky...

Od toho jsem v bráně, abych něco chytil. Byla to ojedinělá šance Zlína, a bylo na mně, abych Baník podržel.

Vnímal jste podporu vašich příznivců, kteří se shromáždili na kopci za jednou z branek?

Pochopitelně. Jsem jim za to hrozně vděčný. Naši fanoušci i v covidové době dokazují, že jsou nejlepší. Neskutečně nás povzbuzují, byť policie na ně celý zápas pokřikuje. I kvůli nim mě moc mrzí, že jsme nebrali všechny tři body. Kéž už by všechno zase spělo postupně do normálu.