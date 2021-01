Střelecké trápení Plzně ukončilo až video. Trvalo to ale strašně dlouho, prožil si nervy autor gólu Havel

Po třech zápasech konečně vyhráli. To proto, že po střelecké trýzni trvající 357 ligových minut dáli plzeňští fotbalisté zase gól. Muselo ho sice v duelu s pardubickým nováčkem posvětit video, k němuž se sudí Berka opakovaně vracel a situaci znovu a znovu probíral se svým kolegou sledujícím VAR, pro Viktorii bylo ovšem podstatné, že Havlovu trefa nakonec přece jen uznal a ta konfrontaci sousedů v tabulce rozhodla.

„Smůla, že Toml míč směřující na Havla nechtěně tečoval. Jinak by to dopadlo stejně jako v případě Ondráškovy branky minutu před přestávkou a gól by pro ofsajd nejspíš neplatil," jen pokrčil rameny hostující trenér Jaroslav Novotný, protože na něho i jeho tým toho bylo v Plzni přece jen příliš.

Po necelé půlhodině víc než slibná příležitost Černého bravurně zlikvidovaná domácím brankářem Staňkem a hned vzápětí červená karta pro kapitána Martina Šejvla, což znamenalo přeskupit řady a hodinu vzdorovat Plzni jen v deseti.

„Surzyn musel jít hrát stopera, Prosek se stáhnul na beka a na Černém bylo, aby udržel co nejvíc míčů, protože nám bylo jasné, že jinak budeme pod neustálým tlakem," glosoval změny v rozestavení svého týmu Novotný.

Po čtyřiačtyřiceti minutách padl Ondráškův gól, který ovšem sudí po shlédnutí videa nakonec odvolal.

Vlevo Zdeněk Ondrášek z Plzně střílí branku, která neplatila. Vpravo brankář Pardubic Marek Boháč.

Miroslav Chaloupka, ČTK

A když už do závěrečného hvizdu zbývalo jen tucet minut, přišla zmiňovaná situace znamenající konec pardubických nadějí na bodový zisk.

„I v deseti jsme ale bojovali a drželi se dobře," kvitoval Novotný výkon, který jeho svěřenci předvedli a jímž favorizovanou Plzeň pořádně potrápili.

Trenér Viktorie Plzeň Adrian Guľa.

Vlastimil Vacek, Právo

„Bylo toho skutečně až moc. Po dobrém vstupu do zápasu přišla červená pro soupeře, poté neuznaný gól, takže to pro nás nebylo jednoduché," přitakával domácí kouč Adrian Guľa, jenž si během utkání prožil pořádné nervy.

Zvlášť po gólech, o nichž rozhodoval VAR.

„Už jsem z toho byl nervózní, protože rozhodčí přezkoumával situaci strašně dlouho. Měl jsem sice pocit, že se ke mně dostal míč od pardubického hráče, ale úplně jistý jsem si nebyl," přiznával plzeňský spasitel Milan Havel, že i on si nervy prožil.

„Někdy jsou takové branky důležitější než parádní trefy do šibenice nebo góly po nádherných kudrlinkách," ulevilo se trenérovi Guľovi, když sudí Berka po opakovaném přezkoumání videa alespoň druhou ze vstřelených branek uznal a Plzeň díky Havlovi po třech zápasech konečně zvítězila.

Zleva Martin Toml z Pardubic a Milan Havel z Plzně.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Potřebovali jsme vyhrát a zvládli jsme to. Týmovým výkonem, pracovitostí, nasazením. Tím, že nás ani inkriminované momenty útočící na psychiku hráčů nezlomily. Takové vítězství nám může pomoci, protože se promítne do stability výkonů i hry v dalších zápasech," věří Guľa, že Plzni po posunu na sedmou příčku neúplné tabulky už bude o poznání lépe.