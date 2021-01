SESTAVA KOLA: Zlatá kopačka se zase činí, Sparta velebí neprůstřelného

Mrzne, sněží, fotbalové jaro ovšem nabírá na tempu. Jabloneckou Střelnici dokonce během duelu s Příbramí přepadla chumelenice, do které by ani ledního medvěda nevyhnali... Bizarní zápas rozhodl autor dvou gólů Kratochvíl, který nemůže chybět v ideální sestavě 16. kola fotbalové Fortuna ligy podle Sport.cz. Dva zástupce dodala vedoucí mistrovská Slavia, Sparta a také Slovácko.

Borci z Uherského Hradiště se sunou tabulkou vzhůru. Slovácko tentokrát uspělo na Bohemians. Dva góly z penalt si připsal Kliment, který má doma Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce ME hráčů do 21 let v roce 2015. Skóre otevřel jeho parťák Kalabiška.

Slavia výhrou v Karviné potvrdila bezpečný náskok v čele tabulky. Muziku tam tvrdili Sima s Provodem. Jablonec se drží druhý, arktickou bitvu s Příbramí dvěma góly rozhodl Kratochvíl.

Třetí Sparta měla velké problémy s Mladou Boleslaví, za těsnou výhru děkuje především Nitově neprůstřelnosti a Karlssonově aktivitě.

Jistým penaltovým exekutorem je také českobudějovický Čolič, nezaváhal ani proti Teplicím. Plzeň se dlouho trápila s Pardubicemi, z obrany jí dodával klid Kaša. Olomouc táhl za výhrou nad Opavou dvougólový střelec González. Liberec jistě zvítězil v Brně, krásnou trefou se uvedl Mosquera.