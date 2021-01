Debut? Přece skalp Sparty! Jubilant Kotal brojí proti české pohodlnosti

Dvoustý ligový duel v roli hlavního trenéra mu přinesl tři body, Sparta porazila Mladou Boleslav těsně 1:0.

Jaký byl ale Kotalův debut?

„Asi s Hradcem Králové, když jsme porazili Spartu, ne?" hledá s úsměvem v paměti.

Vzpomíná si správně. Votroky dovedl v roce 2010 po sedmi letech zpátky do nejvyšší soutěže. A hned při červencové premiéře dovedl svůj tým k senzační výhře nad mistrovskou Spartou, které tak připravil první porážku po dlouhých 33 zápasech.

Právě Spartu teď po mizerných sezonách zkouší vrátit do české špičky. Letos s ní vyhrál domácí pohár, což byla vstupenka k návratu do Evropské ligy.

Pokud jde o jeho dvoustovku v nejvyšší domácí soutěži, připsal si 81 výher, 46 remíz a 73 porážek, skóre má 248:257. Vedl Hradec Králové, Jablonec, Zbrojovku Brno a Spartu, v níž jako útočník strávil většinu své hráčské kariéry.

Zdůrazňuje zásadní problémy

Na lavičce se pedant na taktiku stále drží svojí trenérské filozofie.

„Moc se nemění. Pořád si myslím, že důležitější je výběr místa, a pak teprve míč. Kvalitním výběrem místa si vytváříte pozici pro převzetí míče, náběhy a tak dále. Hráči jsou většinou zvyklí reagovat až na přihrávku, na ni ale reaguje i soupeř a dostáváte se pod tlak," poukazuje Kotal.

Byl to test. Někteří mladíci nás přesvědčili a řekli si o šanci do ligy, říká Václav Kotal.

Sport.cz, AC Sparta Praha

Zdůrazňuje problémy, které český fotbal má, což jsou pohyb bez míče a výběr místa.

„V určitých momentech nejspíš doplácíme na určitou pohodlnost našich hráčů. Základem by měla být rychlá kombinace, vytváření si prostoru pro útočné akce. Jakmile je pomalá, soupeř vám stačí vykrývat prostory a tak dále," líčí zaníceně.

Vytasil dalšího benjamínka

Stále má odvahu nasazovat mladé začínající hráče. Naposledy teď ještě ve věku sedmnácti let tasil ze strahovské akademie stopera Martina Vitíka.

„Je mu čerstvě osmnáct. Nechci, aby okolo něj byla velká publicita. Výborný kluk, skromný, pracuje na sobě a nedělá chyby, což je jeho nejlepší vlastnost," chválí benjamínka.

Trenér Sparty Praha Václav Kotal během svého 200. utkání v lize.

Vlastimil Vacek, Právo

„Nerad bych to ale přivolal. Většinou, když něco takhle ohodnotím, tak se to otočí proti nám. Musím říct, že na to, jak je mladý, tak v utkáních nedělá chyby a je silný v soubojích. Na postu stopera ve trojici je to strašně důležité," dodává kouč.

K áčku se Kotal přesunul loni v únoru. Po Jílkově odchodu náramně oživil řadu hráčů, třeba Karlssona, Štetinu či Hancka. Nebo Nitu, jehož koncem podzimu vrátil do branky, a rumunský gólman se mu před letním koncem smlouvy odvděčuje výbornými výkony. Sparta ve třech jarních duelech ještě neinkasovala, poslední gól ze hry dostala v 11. kole na Slovácku.

„Přál bych si, aby zůstal. Rozhodující je však otázka filozofie klubu, kterou dělá sportovní úsek. Když jsme Nitu zařadili do sestavy, vzal odpovědnost na sebe, podává výborné výkony a je pro nás v současné době strašně důležitý," pochvaluje si Kotal jeden ze svých klíčových strategických kroků.