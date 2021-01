Extrémně krátká příprava? Hráči vítají, že se zase hraje, trenéři také neremcají

Nenajdete snad ve fotbalové lize hráče, který by nepřivítal, že letošní zimní přestávka byla extrémně krátká. „Příprav v době covidové jsme si užili dost a dost. Trénovali jsme doma, běhali v lese, takže jsme rádi, že se zase hraje,“ připomínal jablonecký obránce Jan Krob hned po prvním zápase jara, kolik přestávek a nucených pauz v loňském roce fotbalisté měli, přičemž před každým návratem na hřiště absolvovali kratší či o pár dnů delší přípravu.

Teď byli pověstných zimních galejí a drilu ušetřeni. Den před Štědrým dnem nejvyšší domácí soutěž skončila, čtrnáct dnů po Novém roce byla zpátky.

„Když to vládní opatření umožnila, proč ne? Soutěž měla beztak po podzimu časový skluz. Buďme rádi, že se sezona rozjela a můžeme hrát. Vždyť naprostá většina ostatních lidí si nemůže jít ani zahrát futsal do tělocvičny nebo si zalyžovat," neremcá zlínský kouč Bohumil Páník, že zimní pauza byla na tuzemské zvyklosti nezvykle krátká.

Není sám, většina jeho trenérských kolegů se k němu přidává. „Kluci to přivítali, já ostatně také," přikyvuje kouč pražských Bohemians Luděk Klusáček.

„Pro fotbalisty je obecně dobré, že přišli o zimní dril," ví pochopitelně své bývalý reprezentant a dnes kouč Olomouce Radoslav Látal. „Problém s krátkou zimní přestávkou nemám, i když časem to může být jiné. S kondicí ale problém nebude. Před každým zápasem je týden na přípravu, v případě utkání předehrávaného už v pátek dokonce deset dnů, během nichž lze kondici dohnat."

„Od toho má každé mužstvo širší kádr, aby se zátěž na hráče rozložila," připomíná ligový rekordman v počtu ligových vítězství Petr Rada, jehož Jablonci vyšel vstup do jara stoprocentně.

Stejné úvahy vedly trenéra obhájce titulu Jindřicha Trpišovského k tomu, aby si stáhl hráče z hostování a v Edenu měl k dispozici dostatečně široký kádr, který absolvuje jarní slávistický trojboj na evropské i domácí scéně.

„Pro hráče je samozřejmě dobré hrát, ale když jedete dva tři měsíce v režimu zápas, regenerační trénink, předzápasový trénink a zápas, tělu chybí energie. Proto plánujeme, že hráče postupně z tohoto bloku vyndáme, aby dotrénovali, co bude třeba," prozrazuje svůj recept.

Trvá však na tom, že alespoň jednu dlouhou pauzu v roce hráči potřebují. „Dlouhodobě to takto táhnout nelze, zvláště na terénech, na kterých se hraje. Svaly, klouby a celé tělo dostává obrovsky zabrat, proto pět šest týdnů volna alespoň jednou za sezonu fotbalisté potřebují."

„Fotbal začíná být i v dalších zemích kole nás celoročním sportem, takže bych k tomu tak i v budoucnu přistupoval," neměl by trenér ostravského Baníku Luboš Kozel nic proti tomu, aby i v příštích sezonách byla zimní přestávka krátká. „Pochopitelně i s ohledem na to, jak bude termínová listina doma a v zahraničí našponovaná," přidává.

„Mužstva zápasový zápřah zvládnou, podmínky pro trénink jsou ovšem složité, protože v tuzemsku budou ještě dlouho problémem terény. Odpovídající podmínky pro přípravu mají maximálně tři kluby, zatímco ostatní se musí uchýlit k trénování na umělce. A tam hrozí a dostavují se zranění," připomíná Luděk Klusáček problém, s nímž se potýkají nejen jeho Klokani.

A pak je tu pochopitelně problém s adaptací a zabudováním nových hráčů, kteří během krátké přestávky do mužstev přišli.

„Termíny neovlivníme, i když zrovna v naší situaci bychom delší pauzu uvítali. Tým je v určité přestavbě, přišla řada nových hráčů a my je zatím nemohli využít. Ať už pro zranění, nebo v důsledku covidu, který je postihl. Mrzí mě to, ale do budoucna bych s tak krátkou zimní přestávkou problém rozhodně neměl," promlouvá na toto téma mladoboleslavský kouč Karel Jarolím.

„Ani my bychom se nezlobili, kdyby byla příprava o něco delší. Už s ohledem na velké změny, ke kterým v našem kádru během přestávky došlo. Potřebovali bychom víc času, aby se noví kluci v mužstvu adaptovali, zvykli se, zažili potřebné automatismy. Problém to proto pro nás je, i když nikoli zásadní," připojil se Lukáš Černín, asistent opavského trenéra Radoslava Kováče.

