FOTBAL ONLINE: Slavia drtí Zlín, domácí však přeci jen snižují! Baník si poradil s Libercem

Výborný vstup do utkání měli fotbalisté domácího Baníku Ostrava proti Liberci, když je už v páté minutě mohl poslat do vedení Patrizio Stronati, ale jeho dalekonosná rána skončila na tyči Knoblochovy branky. Slezané se však úvodní branky dočkali o pár sekund později, když se z dorážky prosadil Tomáš Zajíc a zajistil domácím vedení 1:0. Hosté mohli vyrovnat v poslední minutě prvního poločasu, Jugasova hlavička však také zamířila jen do brankové konstrukce.

Ve druhém poločase si již domácí bez větších problémů hlídali těsný náskok, a když se v 80. minutě Peškova hlavička jen těsně minula tyč Laštůvkovy svatyně, bylo o osudu utkání rozhodnuto. Baník se tak po třech zápasech dočkal výhry, která je zároveň první v letošním roce.

Fotbalisté Baníku Ostrava se radují z branky

Jaroslav Ožana, ČTK

Opava vydřela v Ďolíčku bod

V prvním poločase utkání mezi pražskými Bohemians a Opavou se do první šance dostali hosté, Tomáš Čvančara však z dobré pozice Bačkovského nepřekonal. Otevřít skóre utkání mohli za domácí Roman Květ a dvakrát Lukáš Hůlka, ale ani oni nebyli úspěšní a první poločas tak skončil bezbrankovou remízou.

Klokani se z první branky radovali v 67. minutě po trefě agilního Romana Květa, hlavní rozhodčí však po konzultaci s videem gól pro ofsajd neuznal. Bohemka se vytoužené trefy nedočkala a s poslední Opavou tak remizovala 0:0.

Zleva Jan Schaffartzik z Opavy a Antonín Vaníček z Bohemians.

Vít Šimánek, ČTK

Zlín zkusí zaskočit Slavii

Lídr tabulky a obhájce titulu Slavia se v duelu dvanáctého kola představuje na hřišti dvanáctého Zlína a hájí tady neporazitelnost v sezoně nejvyšší soutěže. V případě vítězství si sešívaní vytvoří již devítibodový náskok na Jablonec se Spartou. Zlín porazil Slavii jen ve třech z 30 vzájemných ligových duelů, ale povedlo se mu to ve dvou z posledních pěti.