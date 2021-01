Suverénní Slavia zničila Zlín, výhru slaví i Baník. Bohemka bere jen bod

Výborný vstup do utkání měli fotbalisté domácího Baníku Ostrava proti Liberci, když je už v páté minutě mohl poslat do vedení Patrizio Stronati, ale jeho dalekonosná rána skončila na tyči Knoblochovy branky. Slezané se však úvodní branky dočkali o pár sekund později, když se z dorážky prosadil Tomáš Zajíc a zajistil domácím vedení 1:0. Hosté mohli vyrovnat v poslední minutě prvního poločasu, Jugasova hlavička však také zamířila jen do brankové konstrukce.

Ve druhém poločase si již domácí bez větších problémů hlídali těsný náskok, a když v 80. minutě Peškova hlavička jen těsně minula tyč Laštůvkovy svatyně, bylo o osudu utkání rozhodnuto. Baník se tak po třech zápasech dočkal výhry, která je zároveň první v letošním roce.

Fotbalisté Baníku Ostrava se radují z branky.

Jaroslav Ožana, ČTK

Opava vydřela v Ďolíčku bod

V prvním poločase utkání mezi pražskými Bohemians a Opavou se do první šance dostali hosté, Tomáš Čvančara však z dobré pozice Bačkovského nepřekonal. Otevřít skóre utkání mohli za domácí Roman Květ a dvakrát Lukáš Hůlka, ale ani oni nebyli úspěšní a první poločas tak skončil bezbrankovou remízou.

Klokani se z první branky radovali v 67. minutě po trefě agilního Romana Květa, hlavní rozhodčí však po konzultaci s videem gól pro ofsajd neuznal. Bohemka se vytoužené trefy nedočkala a s poslední Opavou tak remizovala 0:0.

Zleva Jan Schaffartzik z Opavy a Antonín Vaníček z Bohemians.

Vít Šimánek, ČTK

Slavia rozhodla už v úvodu

Favorizovaní slávisté vstoupili do utkání ve Zlíně skvěle, když je už ve 3. minutě poslal po centru Simy do vedení Olayinka. Domácí ale mohli velmi rychle vyrovnat, Poznarova přesná hlavička však nebyla pro těsný ofsajd uznána.

V 11. minutě zvýšil Kuchta po Bahově přihrávce na 2:0, a když ten samý hráč o šest minut později tečoval Olayinkovu ránu do protisměru Dostálova pohybu, vedli sešívaní v 17. minutě už 3:0. Do konce poločasu pak přidal parádní ranou čtvrtou branku Sima, aby Kuchta vzápětí stihl završit hattrick. Mistr tak vedl po první půli drtivě 5:0.

Druhá polovina však patřila domácím. Lehkovážně hrající Slavia nechala Zlínské dostat se do celé řady šancí a ti po brankách Cedidla a Poznara upravili skóre na přijatelnějších 2:5. Poslední slovo však přece jen patřilo lídrovi, na konečných 6:2 pro Slavii upravil Musa.