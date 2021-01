Fanda volá do West Hamu, ať vykoupí sešívané lamy. Čím je česká liga světová?

Mistrovskou Slavii zase nikdo nechytí, je i kovaným sparťanům jasné. „Volám skautům West Hamu, ať vykoupěj všechny sešívaný lamy, za rok spolu zúčtujem," vidí Fanda jedinou šanci, jak rivala dohnat.

Pokud jde o tým v rudém, sedm bodů ze tří úvodních duelů by jako dárek k Vánocům asi bral. „Při vzpomínce na všechny obranářské průsery posledních let působí tři nuly vzadu za sebou jako balzám na srdce," poukazuje.

Letenská defenziva přitom zdaleka není neprostupná. „Jediný důvod, proč jsme nedostali gól, se jmenuje Florin Nita! Klobouk dolů, frajere. Za všechny záchrany tří bodů ti tedy odpouštím, že minimálně půlku výkopů od brány pošleš do autu. Vždycky vlevo kolem půlící čáry," všímá si Fanda.

Mizérie Plzně pokračuje, přestože Pardubice nakonec zdolala. „Guľa už si balil saky paky, když v tom padly dva góly zavánějící ofsajdem. Tak holt půjde až v únoru, my to nějak přežijem," rýpe si do kouče Viktorie.

Smlsnou si musí na bizarním duelu na zasněžené Střelnici.

„Zkoušel jsem na to koukat, ale musím říct, že Příbramští se mi ve světlých dresech mezi vločkama dost ztráceli. Čumíš do bílé tmy, kde se občas mihne nějaký ksichtík, když je v detailu. Zdálky vidíš úplně hov... Kdepak lednový fotbal v Jablonci nad Nisou. Dává vzpomenout na nejlepší zápasy pověstného turnaje Tatry Smíchov. Tehdy dávalo smysl, že se hrálo na sněhu, protože pod ním byla škvára. No nic, aspoň bude naše liga zase jednou světová," šklebí se Fanda.