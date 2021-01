Lingra jsem kolenem netrefil. Jsem rád, že je v pořádku, brání se brankář Karviné Bolek

Byl to hodně nešťastný moment. V úplném závěru utkání 16. kola mezi Karvinou a Slavií Praha (1:3) vystartovali proti sobě ve snaze být dříve u míče exkarvinský Ondřej Lingr a domácí brankář Petr Bolek. Závod vyhrál o vteřiny Bolek, následný střet odnesl Lingr šrámem na hrudi a úderem do nosu.

„Slyšel jsem z reportáže, že jsem měl Ondru trefit surově kolenem po „Schumacherovsku". Tak to nebylo, je to absolutní nesmysl. Kolenem jsem se ho ani nedotkl. Odehrál jsem míč, který ho následně trefil do nosu. Moje koleno v tom nehrálo vůbec žádnou roli. Kdyby ano, tak by Ondra dopadl špatně," brání se Bolek, pro kterého bylo sobotní vyloučení první v ligové kariéře.

Přirovnání k německému brankáře Haraldu Schumacherovi, jenž v semifinále mistrovství světa 1982 sestřelil francouzského obránce Patricka Battistona, považuje Bolek za skandální.

„Video je průkazné, soustředil jsem se na odkop balónu a kolenem jsem ho nezasáhl. Ondru jsem trefil míčem do nosu, a hned jsem dával nohu dolů. Neměl jsem vůbec důvod ho trefit a nechtěl jsem se s ním ani srazit. Vyhodnotilo se to jako nebezpečná hra, v pořádku. Nevadí mi ani názory na sociálních sítích, každý má právo na názor. Ale aby se psalo, že jsem udeřil surově protihráče do hlavy? To vypadá až hrůzostrašně a mrzí mě, jak to bylo prezentováno," upozorňuje Petr Bolek.

Krátce po utkání se divil, za co dostal červenou kartu. S odstupem několika dní s ní souhlasí. „Ano, podle výkladu pravidel, která jsem v posledních dnech studoval, byla červená karta asi oprávněná," říká Bolek, který je rád, že Lingr je v pořádku.

Ve středu dopoledne si telefonovali. „Ondra mě ujistil, že je v naprostém v pořádku a nemá nic ani s nosem, jehož údajná zlomenina se řešila hned po utkání," oddychl si karvinský brankář.

Zleva Stylianos Kokovas z Karviné, Petr Bolek z Karviné a Ondřej Lingr ze Slavie.

Vladimír Pryček, ČTK

O úderu do hrudi Lingra nicméně hned po zápase na tiskové konferenci hovořil trenér Slavie Jindřich Trpišovský. „Ondra má šlic na hrudníku od kolíků a bude se řešit případné zranění nosu, což odhalí až rentgen. Jinak je ale v pořádku, vypadá po tom střetu v pohodě," uvedl kouč sešívaných.