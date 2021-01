Zio to trefil krásně, ale stejně je to dřevák, vtipkoval přes porážku Liberecký Hoftych

„Stoper vystřelil pomalu z půlkruhu a trefil to neskutečně. Asi nikdo takovou střelu nečekal," zdůvodňoval pomalou reakci obrany záložník Slovanu Jakub Pešek.

„Trefil to na tyč, odrazilo se to na vápno a už jsme tu situaci nedohráli. Z mého pohledu to vypadalo na ofsajd, ale asi nebyl, když to uznali. Byla to škoda, museli jsme to dohánět a chtěli jsme asi až moc. Dneska nám ale nebylo přáno," říkal Pešek.

„Zio (Stronati) to trefil krásně, ale taky je to dřevák a umí to kopnout do nebe. Zdravím tě, Zio. Trefil jsi to krásně, ale dřevák jsi," vtipkoval přes porážku trenér Liberce Pavel Hoftych. „Baník měl u toho gólu kus štěstí, my jsme ho dneska neměli," pokrčil rameny.

Jugas mohl vyrovnat

Liberec hrozil více. Jugas trefil v závěru poločasu tyč. Severočeši zahrávali deset rohových kopů. „Musíme být ve vápně hladovější. Chtít více ten gól dát. Ale musíme tam ty míče i lépe posílat. Z deseti rohů jsme jeden gól dát měli, protože bychom si ho i zasloužili," litoval Pešek.

„Škoda, že jsme v závěru prvního poločasu trefili jen tyčku. Šlo by se nám do druhého za nerozhodného stavu určitě lépe," pokračoval liberecký záložník, který měl v 80. minutě slušnou šanci srovnat. Hlavou ale poslal míč těsně vedle Laštůvkovy branky.

„Chtěli jsme to tady zvládnout. Ale podobně na tom byli i domácí. Bylo to od začátku strašně hektické. Plno tvrdých soubojů, všichni jsme byli v emocích. Každý chtěl vyhrát, protože jsme věděli, o co se hraje. Byl to tak důležitý zápas, že každý šel na plný kule. Nikdo nevypustil souboj a z toho plynuly emotivní situace," popisoval Pešek.

Velké vášně vzplály v úplném závěru, kdy střet Fleišmana s Mosquerou posoudil sudí Pavel Julínek jako faul kolumbijského záložníka. Mosquera emoce neudržel a po naznačení hlavičky Kaločovi uviděl vzápětí druhou žlutou a následně i červenou kartu.

„Trošku nás ten verdikt vynervoval, ale tohle musíme umět ukočírovat. Je velká škoda se nechat v 90. minutě vyloučit. O Mosqyho teď přijdeme a bude nám chybět," upozornil Pešek. „Ve Vítkovicích to bývá pro Liberec vždy těžké, více to komentovat nebudu," pronesl jen trenér Hoftych.