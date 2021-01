Stovkaře Trpišovského straší po kanonádě jen pokladník. A také strach o Hovorku

Stý ligový zápas na lavičce fotbalové Slavie oslavil ve velkém stylu. Jeho hoši z deseti střel na branku nasázeli hned šest gólů. Odvážejí ze Zlína nejen impozantní výhru 6:2, ale ještě impozantnější devítibodový náskok v čele tabulky na Jablonec a Spartu. Trenéra čeká vydatný příspěvek, který mu klubový pokladník Kovář vyměří. „Přema se o to postará, to jediné mě dnes straší. Jak ho znám, půjde o něco originálního...“ culí se Jindřích Trpišovský.

Kanonáda v bleskovém rytmu. Tři góly stihli nasázet za přibližně čtvrthodinku, pět za první poločas. Ve Zlíně se žádnému soupeři nehraje snadno, jenže sešívaní s domácími zamávali během okamžení.

„Dobře jsme do zápasu vstoupili. Tak jednoduchý ovšem nebyl, terén je tady složitý. Byli jsme produktivní, rychlé vedení nám samozřejmě pomohlo. Hrálo se nahoru dolů, kluci sehráli většinu akcí skvěle," hodnotí Jindřich Trpišovský v rozhovoru pro O2 TV Sport.

Ševci aspoň druhý poločas vyhráli 2:1, což ale sešívané netrápí.

„Říkal jsem klukům o půli, ať hrajeme dál nahoru dolů. Ať padne gólů ještě víc, což se pak otočilo proti nám. My už jsme pak šance neproměňovali. Beru to na sebe, chtěli jsme dát další góly i za cenu, že některé dostaneme," líčí kouč mistra filosofii, za niž mu mohou fanoušci jen zatleskat.

„Kéž by bylo víc takových zápasů. Třeba Poznar měl ovšem šancí až moc, takže si ukážeme něco, co by nás mohlo v příštích zápasech mrzet," poznamenává trenér.

🧢 Jindřich Trpišovský a jeho trenérský tým v lize za Slavii:

💯 zápasů ⚔️

7⃣4⃣ vítězství 🥳

1⃣7⃣ remíz 🤝

9⃣ proher 😢

2⃣3⃣9⃣ bodů 👈

2⃣1⃣9⃣ vstřelených gólů 🙌

5⃣8⃣ inkasovaných gólů 🛑 pic.twitter.com/A3eHwQZWQF — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) January 27, 2021

Slavia v neděli hostí Jablonec, což bude šlágr prvního týmu tabulky s druhým. Nerada by přišla o stopera Hovorku, který se hned v 18. minutě raději nechal vystřídat. Křuplo mu v koleni, které mu způsobilo již několik dlouhodobých absencí.

„Na zdejším terénu se mu koleno podsmeklo. Na rozdíl od jeho posledního zranění teď ale doktor říkal, že první ohledání vypadá dobře. Budu doufat, že o nic vážného nejde. Pravdu ovšem ukáže až magnetická rezonance," modlí se Trpišovský.