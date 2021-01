Král střelců? Kuchta po prvním hattricku tak daleko nekouká

Kanonýři sešívané mašiny mají nabito. Fotbalová Slavia vstřelila již potřetí v sezoně šest gólů na hřišti soupeře. Naposledy se to podařilo Dukle (tehdy ATK) před 72 lety v ročníku 1949! Útočník Jan Kuchta se pod středeční výhru 6:2 ve Zlíne v dohrávce 12. kola podepsal svým prvním ligovým hattrickem v kariéře. S osmi trefami v ročníku pomalu může pomýšlet na atakování koruny pro krále střelců. Na vedoucího sparťana Juliše ztrácí tři góly, liga ještě není ani v polovině. „Tak daleko nekoukám,“ říká v rozhovoru pro klubovou televizi.

Hattrick stihl ještě za poločas, který obhájci titulu vyhráli 5:0. Zdálo se, že všechny tři góly vstřelil velmi snadno.

„Asi ano, protože jsem si vždycky křikl, kluci mě hledali a většinou jsem byl úplně sám. Pak jsem se jenom snažil umístit míč mimo brankáře, a to se mi povedlo," usmívá se Jan Kuchta.

O čem ještě rozverný střelec hovoří?

O prvním hattricku v kariéře - „Chutná báječně, protože jsme vyhráli. První poločas byl od nás skvělý. Z toho vyplynuly tři góly, co jsem dal. Díky spoluhráčům, mám báječný servis, což se pak proměňuje úplně samo. Hlavně jim patří dík za přihrávky a já už jsem od toho, abych je proměnil."

O poločase snů- „Nečekali jsme, že bude zápas takhle snadný. Přistoupili jsme k němu zodpovědně, hráli naši hru. Musím pochválit celý mančaft. Kluci na stranách, jak Bah, tak Sima, hráli fantasticky. Dá se říct, že všechny góly šly přes pravou stranu."

Jan Kuchta ze Slavie se raduje z hattricku.

Dalibor Glück, ČTK

O bezstarostném druhém poločase - „Chtěli jsme hrát pořád stejně, ale nějak se to nedařilo. Dali branku ze standardky a pak už jsme se asi trochu šetřili. Zlín pak trochu kousal, ale udrželi jsme to."

O svojí formě - „Sebevědomí mám, ale pořád pokračuji ve své cestě, hlavně v pracovitosti. Jedna vlaštovka jaro nedělá. Jsem rád, že góly dávám, ale příští týden to může být úplně jiné. Jsem hrozně šťastný, že se mi to povedlo a že klukům pomáhám."

O útoku na nejlepšího střelce soutěže - „Velká slova, já na to takhle nekoukám. Samozřejmě jsem rád, že góly dávám, ale je to hrozně daleko. Jdu zápas od zápasu, a hlavně chci pomoct mančaftu, z toho pak vzniknou dobré individuální výkony. Uvidíme, na co budou mé góly stačit, ale já tak daleko nekoukám. Žiju přítomností, teď nás čeká důležitý zápas s Jabloncem, ve kterém chceme zvítězit."