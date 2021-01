Sběratelé rekordů vyrazí proti sobě aneb Trpišovský versus Rada. Co je spojuje a v čem jsou jiní?

Oba prezentují dvě generace, dělí je takřka osmnáct let, mnohé však mají společné. Nejenže nedávno vydali svou knihu, ale pojí je také velká náročnost či úspěchy a výjimečné statistiky. Jablonecký trenér Petr Rada trénuje v nejvyšší soutěži již rekordní sedmnáctou sezonu, nedávno jako první překonal hranici 600 uhraných bodů a na konci probíhajícího ročníku může být absolutním lídrem, co se odkoučovaných duelů v první lize týká.

„Známí mi už říkají, jak se bojí, že na ně vykouknu i z konzervy," usmál se Rada. „Statistiky nesleduji, ale těší mě to. Asi každý trenér je rád, když překoná nějakou metu. Pro mě je obzvláště prestižní věc, že mohu být ve výjimečné společnosti úspěšných trenérů," pronesl Rada, jenž hranice nepochybně ještě posune. „Chci trénovat. Mám chuť do práce s mladými, která mě naplňuje."

To Jindřich Trpišovský v minulém týdnu překonal legendu sešívaných Františka Cipra v počtu vyhraných zápasů a co se koučů s alespoň 50 výhrami týče, má vůbec největší bodovou úspěšnost. „Hodně mě překvapilo, když jsem dostal informaci o překonání bilance Františka Cipra, protože jsem ve Slavii teprve tři roky," komentoval svoji bilanci Trpišovský, který se aktuálně pyšní už 74 triumfy ze sta ligových zápasů. „Počet vítězství je neuvěřitelný a moc si jej vážím. Když jsem letmo zahlédl seznam nejúspěšnějších trenérů klubu, ve všech případech jde o legendy a odchovance Slavie, kteří v Edenu strávili dlouhá léta," pronesl zadumaně Trpišovský.

🧢 Jindřich Trpišovský a jeho trenérský tým v lize za Slavii:

💯 zápasů ⚔️

7⃣4⃣ vítězství 🥳

1⃣7⃣ remíz 🤝

9⃣ proher 😢

2⃣3⃣9⃣ bodů 👈

2⃣1⃣9⃣ vstřelených gólů 🙌

5⃣8⃣ inkasovaných gólů 🛑 pic.twitter.com/A3eHwQZWQF — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) January 27, 2021

Nyní ho dělí už „pouze" 17 vítězství od rekordu, který drží Karel Jarolím, ten potřeboval 157 utkání. Teoreticky na něj může stávající realizační tým Slavie dosáhnout ještě v letošní sezoně, ale musel by vyhrát všech zbývajících 18 zápasů.

První šanci přiblížit se zase o krok blíže rekordu dostane právě při souboji s jabloneckým Radou, aktuálně nejbližším pronásledovatelem. O nich se momentálně nejvíce mluví. V čem spočívá jejich kouzlo? Svůj pohled nabízí liberecký asistent Miroslav Holeňák, který oba trenéry U Nisy dobře poznal.

„Jindra umí s týmem výborně pracovat. Vždy z něj vyřazoval velký klid a sršela pohoda. Na hráče tak nepřenáší stres," všiml si a připomíná i úlohu Trpišovského asistentů Zdeňka Houšteckého, Jaroslava Köstla, Pavla Řeháka či trenéry brankářů Štěpána Koláře a Radka Černého. „Realizační tým mají dobře složený," podotkl Holeňák. Trpišovský svým asistentům mimořádně naslouchá, v přípravě jim dává veliký prostor pro seberealizaci a rozhodně se nestaví do role výlučného hlavního kouče.

Trenér Rada je větší solitér, u něj Holeňák jako první vyzdvihuje férovost. „O hráče se hodně zajímá, ptá se, jak se mají, ale dovede být přísný, neodpustí nikomu ani ň. Vše však řekne narovinu. Člověk ví, na čem je. Nepřetvářuje se," shrnul do poslední věty důležitou vlastnost Rady. Ten je rovněž pověstný svým bouřlivým koučinkem.

Trenér Jablonce Petr Rada.

Vlastimil Vacek, Právo

„Vnímám to asi jako nejvýraznější rozdíl. Trenér Trpišovský je trochu klidnější, i když emoce s ním v zápase taky cloumají, ale pan Rada podle mě dokáže vystartovat dřív," porovnal Jaroslav Zelený, jenž v Jablonci ze Slavie hostuje a diametrální odlišnosti mezi nimi nevidí.

Oba stratégové jsou totiž hodně nároční, co se kondice týká. Jejich svěřenci z ní v sezoně pravidelně těží. Nabírání fyzičky je však lidově řečeno bolí, ať jde o Radu nebo Trpišovského. „Fotbal se určitě vyvíjí a je potřeba zachycovat nové trendy, ale určitě ne vše, co bylo dřív, je špatně a funguje to i v současnosti. A Petr tyto metody umí skvěle použít," poznamenal Holeňák. Ale i Trpišovský své hráče cepuje naběhanými kilometry, možná i s menším důrazem na fitness data, než by u něj pozorovatel zvnějšku čekal. Na moderní technologie však intenzivně sází, pokud si hráči sednou k videu. „Jindra se svým realizačním týmem umí víc pracovat s modernějšími pomůckami. V tom má výhodu, má k tomu i generačně blíž než Rada, který je zase zkušenost sama. Jak se říká, oko vidí a má to lety praxe ověřené," uzavřel Holeňák. Kdo z nich v neděli večer vylepší své rekordy, Trpišovský nebo Rada?