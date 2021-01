Deli je na cestě z Brugg zpátky do Edenu, Musa naopak na odchodu do Berlína

Nejde jen o hladkou výhru ve šlágru kola nad Jabloncem a dvanáctibodový náskok, který díky tomu fotbalová Slavia po první polovině ligy má. Z Edenu mířily po nedělním večerním duelu do tábora červenobílých fanoušků další dvě důležité zvěsti. Zatímco chorvatský útočník Petar Musa je na odchodu do bundesligového Unionu Berlín, bývalý slávistický obránce z Pobřeží Slonoviny Simon Deli má namířeno z angažmá v belgických Bruggách zpátky do Edenu.

Obránce Simon Deli je na cestě zpátky do Edenu.

„Jedno souvisí s druhým, protože hostování Petara v Unionu Berlín nám umožní získat prostředky, abychom mohli do léta angažovat Simona," potvrzoval slávistický kouč Jindřich Trpišovský transakce, o kterých se horečnatě jedná, neboť čas je neúprosný.

Soupiska pro jarní část evropských pohárů se začátkem týdne uzavírá a Slavia má poslední možnost udělat na ni tři korektury. Tři hráče z ní vyškrtnout, tři na ni dopsat.

„Původně jsme uvažovali o stažení našich hráčů z hostování, což ale není možné ani u jednoho," předeslal trenér Pražanů. Po zranění Hovorky, který po utkání se Zlínem musí na další operaci kolena, by proto měl být jedním z čerstvě dopsaných hráčů právě Simon Deli. V Bruggách přišel o místo v základní sestavě, od prosince prakticky nehraje a návrat do Edenu pro něho představuje optimální řešení současné situace.

Slávista Simon Deli si vyčítá vlastní gól v duelu s Villarrealem.

Stejně jako pro Slavii, s níž získal Deli dva mistrovské tituly, aby v létě 2019 odešel za dva a půl milionu eur do Belgie. Umožňovala mu to totiž klauzule zanesená do původní smlouvy.

„Objevila se určitá možnost jeho návratu, ale definitivní to ještě není. Hostování Simona do léta ovšem dává smysl všem. A hlavně on sám projevil velkou chuť se vrátit," netají Trpišovský, že zájem je oboustranný.

Transakce s Deliho příchodem je ovšem spojena s odchodem dvaadvacetiletého Petara Musy, který ztratil ve Slavii místo v základní sestavě. Logicky, protože Jan Kuchta, který na jaře dal už sedm gólů, zažívá střelecký bom. „Bez ní, respektive bez podmínek, které nám Union Berlín za hostování Petara nabídl, by se nemohla uskutečnit," přitakal slavistický kouč.

„Union ho chtěl nejprve na hostování s opcí, což ale pro nás nepřicházelo v úvodu. Zájem bundesligového celku shánějícího útočníka však byl takový, že nakonec souhlasil i s hostováním bez opce. A za podmínek, které dovolují jednat o transakci Deliho a jeho návratu do Slavie," doplňoval Trpišovský.

Fotbalisté Slavie Praha Jan Kuchta, Nicolae Stanciu, Peter Olayinka a Jan Bořil oslavují gól na 2:0 v utkání s Jabloncem.

„Pro Musu, na kterého čeká na jaře s chorvatskou reprezentací mistrovství Evropy jednadvacítek, jde o dobrou příležitost. Zvlášť, když mu Union garantuje, že si v některých bundesligových zápasech zahraje," dodával slávistický trenér s tím, že k odmítnutí opce na Musu od momentálně osmého týmu bundesligy měl pádné důvody.

„Petar má velké schopnosti i budoucnost. On projevil zájem hostování zkusit a my nakonec souhlasili s tím, že se v létě vrátí. Bude to pro něho skvělá zkušenost."