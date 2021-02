Stát se toho může ještě hodně, odmítá Trpišovský, že by si Slavia hrála svou vlastní ligu

Že by si fotbalová Slavia hrála ve druhé polovině nejvyšší domácí soutěže svou vlastní ligu? Že by dvanáctibodový náskok, který má po sedmnácti odehraných kolech na druhý Jablonec a třetí Spartu, byl předzvěstí, že sedmnáct zbývajících ligových dějství bude představovat v boji o titul jen pouhou formalitu? „Soutěž je ještě dlouhá a stát se toho může hodně,“ odmítal podobné dedukce kouč Pražanů Jindřich Trpišovský i po výhře nad Jabloncem.

Přitom právě nedělní konfrontace byla názornou výpovědí, nakolik se mistrovský celek z Edenu výkonnostně vzdálil zbytku ligy.

Pro Jablonec drsnou. Pro další ligové aktéry rovněž.

„Nevím, jestli jsem to během slávistického angažmá vůbec někdy řekl, ale náš výkon byl takový, jaký bych si představoval," kvitoval Trpišovský vystoupení svých svěřenců, kteří v mrazivém nedělním večeru přejeli svého nejbližšího konkurenta jako suchou větev. Jen v něm zapraskalo.

„Slavia je ve všem nejlepší. Má nejkvalitnější tým v lize, třicet vyrovnaných hráčů, rozpočet miliardu a půl. Proto všem tolik odskočila a dominuje naší lize," uznal kouč Severočechů Petr Rada, že konkurovat obhájci titulu prostě nejde.

Pronášel to dokonce s jistým povděkem, protože tentokrát zůstalo jen o třígólové lekce, což představuje pro jeho tým pokrok. Vždyť v loňském ročníku, kdy se hrála nadstavba, prohrál v Edenu čtyř, resp. pětibrankovým rozdílem.

I tentokrát tak mohl dopadnout, protože Slavia si připravila šancí na dva zápasy a v závěru rozebrala soupeře tak, že byl na ručník.

Abdallah Sima ze Slavie Praha oslavuje gól na 1:0.

Vlastimil Vacek, Právo

„To ale i proto, že Jablonec se snažil o aktivní a otevřený fotbal. Kdyby byli zápasu přítomni diváci, odcházeli by s pocitem dokonalého zážitku. Jen škoda neproměněných šancí... Nikoli jen kvůli skóre, ale především krásným akcím, které příležitostem předcházely. Třeba té Bořilově, třeba střele Olayinky. Zítra už si na ně nikdo nevzpomene, ale kdyby z nich padl gól, bylo by to jiné. A ty akce si gól zasloužily," povzdechl si trenér Pražanů.

I tři proměněné příležitosti ovšem jeho týmu stačily k hladké výhře a navýšení náskoku na dvanáct bodů.

„Udělali jsme důležitý krok, ale v dnešní době se neodvážím odhadnout, co bude za týden či za dva, natož pak v květnu, kdy soutěže končí. To je strašně daleko. Máme sice aktuálně dobrou formu a dvanáctibodový náskok, ale to se může rychle změnit," možná si Trpišovský vzpomněl na loňské jaro, kdy Plzeň politá po příchodu slovenského kouče Guľy živou vodou z obdobného náskoku Slavie umazávala bod po bodu a boj o titul ještě zdramatizovala.

Tentokrát je ale pramálo pravděpodobné, že by mohlo k obdobné zápletce dojít. Pro Jablonec představuje prioritu uhájení příček znamenajících účast v pohárové Evropě, Sparta, stejně jako Plzeň má teď na jaře starosti sama se sebou, mezi ostatními celky se nenajde jediný, který by byl schopen dlouhodobého frontálního ataku na slávistické pozice.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský..

Dalibor Glück, ČTK

A nic na tom nemění Trpišovského glosa: „Na jaře navíc hrajeme na třech frontách," narážející na účast v pohárové Evropě a slávistickou touhu po domácím double.

Spíš je proto otázkou, zda se některému z domácích soupeřů vůbec podaří zastavit slávistický pochod, který už čítá 29 ligových zápasů bez prohry. Poslední porážka mistrovského celku na Slovácku je totiž téměř rok stará, neboť nese datum 1. března 2020.

„Musíme se soustředit na to, abychom podávali nadále takové výkony, jako proti Jablonci. Byli pracovití a udrželi v atmosféru v týmu," naznačil slávistický kouč, že zmíněná kóta s číslem 29 není a nesmí být pro jeho tým kótou konečnou.