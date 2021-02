Slavii s jejími motorkami těžko někdo porazí, uznal jablonecký Doležal

Šlo o moment, který mohl nedělní ligovou konfrontaci první Slavie s druhým Jabloncem zdramatizovat. „Možná,“ pokrčil váhavě rameny útočník Severočechů Martin Doležal vědom si toho, že se Pražané svým fotbalem, výkony a aktuální formou natolik vzdálili všem soupeřům, že by i na jeho případný vyrovnávací gól zareagovali.

Pouhé tři minuty po vedoucí brance slávistického senegalského objevu Simy měl totiž Doležal vyrovnání na hlavě. Po rohovém kopu Kroba se v šestnáctce Slavie dostal ve vzduchu nejvýš, jenže trefil jen břevno.

„Možná mohl být zápas vyrovnanější, kdybychom hned po inkasované brance skóre srovnali," povzdechl si jablonecký kouč Petr Rada.

„Možná," přitakal i Doležal s vědomím, že fotbalové kvality Slavie by se pak nejspíš beztak projevily.

Zvláště, když duel vedoucího celku tabulky s nejbližším konkurentem nebyl jen o centimetrech, které dělily Doležalovu hlavičku na cestě do Kolářovy sítě, ale i o chybách. Tedy, jabloneckých chybách.

„A my Slavii chybami nabídli de facto všechny tři góly, které nám dala. Ztráceli jsme míče, místo abychom je podrželi, dostali se tudíž pod tlak a Slavia nás trestala," glosoval útočník Severočechů partii, která čtvrthodiny po jeho neproměněné šanci nabrala rychlý spád. Domácí přidali druhý gól, takže už nebylo co řešit.

„Mají takovou kvalitu, že je těžko někdo porazí. Dovedou podržet balon a vytvořit si prostor pro kombinaci. A když balon ztratí, okamžitě přejdou k presinku, což nám dělalo problémy. Na krajích sestavy mají motorky Bahu, Simu, Bořila, Olayinku, kteří soupeře okamžitě přečíslují, výborně hraje Provod i Stanciu. A když nevyužijete situace, které si proti Slavii připravíte, těžko můžete myslet na to, že ji porazíte," připomínal Doležal nejen trefené břevno, ale třeba i výpad Pleštila či zákrok Koláře v samém závěru utkání, jímž zlikvidoval hlavičku Pleštila a udržl čisté konto.

Zatímco slávističtí fotbalisté i trenéři odmítají, že by o titulu bylo rozhodnuto už po polovině soutěže, jejich soupeři o korunovaci Trpišovského týmu nepochybují. Doležal si rovněž myslí, že obhájce ligového prvenství hraje a bude hrát svou vlastní ligu.

Abdallah Sima ze Slavie Praha překonává brankáře Jablonce Jana Hanuše.

Vlastimil Vacek, Právo

„Pořád vyhrává, zatímco Plzeň i Sparta ztrácí body. Slavia by se musela dostat do nějaké krize, jenže ona má tak široký kádr, že může hráče prostřídat a nahradit je stejně kvalitními. Funguje jí to a v tom má velkou výhodu," uznává, že pro Jablonec a vůbec všechny soupeře Slavie je reálnější soustředit se na klání o pohárové příčky za obhájcem titulu už teď předurčeného k třetím mistrovským oslavám v řadě.

„Pro nás super, že se držíme v tabulce nahoře a od pátého místa máme bodový odstup," kvitoval Doležal náskok osmi bodů, který má jeho tým na pátou Plzeň.

„Bude to teď náročnější, protože sezona je ještě dlouhá a zápasy půjdou rychle po sobě. Musíme se proto snažit vyhrávat doma, nějaké body přivézt i z venku a uvidíme, jak to bude na konci ligy."