Haškovi se znovu vzepřeli. Po Martinovi se chce soudit i jeho brácha Filip, který zvažuje žalobu na Klokany

Ta zpráva se rozletěla do světa v pondělí dopoledne. „Je dobré, když je starší brácha vzorem pro toho mladšího. Filip Hašek dle neověřených zdrojů „zažaloval" Bohemku za přeřazení do béčka," píše se na twitterovém účtu Foukni to pod víko. Zda se informace, podle níž fotbalový záložník Klokany může zažalovat, zakládá na pravdě, zatím nemohl potvrdit Pavel Fráňa z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa, jenž zastupuje Bohemians 1905.

„Filip nám poslal výzvu prostřednictvím jeho právní zástupkyně. Tvrdí, že přeřazení do B-týmu je protiprávní. Budeme ale věc řešit až ve chvíli, kdy nám Fotbalová asociace oznámí, že se zahajuje řízení," řekl Fráňa.

Filipa Haška zastupuje Markéta Haindlová, která už přes rok řeší spor jeho bratra Martina s pražskou Spartou. Teď jde do boje za Filipa, který byl údajně přeřazen do B-týmu Klokanů. „Uvidíme, jaká bude právní konstrukce. My tvrdíme, že Filip je v širším kádru áčka, že může trénovat. A být povolán na ligové zápasy. Druhá strana to tak nevidí," podotýká Fráňa.

Filip se prý pokouší rozvázat za jistých okolností s Klokany smlouvu. „Ale jak se to hodí jemu. Zatím je to takový ping-pong. My říkáme, ano, kontrakt můžeme dohodou ukončit. Zatím ale nechceme nic konkretizovat, vyčkáme," dodal Fráňa.