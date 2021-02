Deli nadšený z fanoušků v Edenu sliboval: Chci zopakovat to, co jsme dokázali, než jsem odešel

Jedno netajil, hned jak se v Edenu objevil. Fotbalovou Slavii měl a má pořád v hlavě, takže mu chyběla. „Jít dál bylo tehdy správné rozhodnutí, ale Slavia mi někde vzadu v hlavě zůstala. Bude tam pořád,“ přiznával legionář z Pobřeží slonoviny Simon Deli vracející se do kádru českého mistra na půlroční hostování z Brugg. „Mojí největší motivací bylo pomoci týmu,“ rozpovídal se Deli, který do Belgie odešel v létě roku 2019 poté, co získal se Slavií dva mistrovské tituly a dvakrát s ní vyhrál i tuzemský pohár.

Teď je zpátky, i když transakce nebyla zdaleka tak jednoduchá, jak se zvenčí zdálo.

„Začátek jednání s Bruggami nebyl jednoduchý, neboť Belgičané se nepřikláněli k tomu, aby Simon šel jen na hostování. Chtěli ho pustit pouze na přestup. Ani Simon nevěřil, že by něco takového mohlo proběhnout," líčil v rozhovoru pro slávistické klubové stránky pozadí celé transakce Daniel Smejkal z agentury IFM-M, který spolu s Jeanem Musampou Deliho zastupuje.

„Zpočátku to moc nešlo kvůli problémům, které jsem měl s Bruggami. Ale jednoho dne jsem se sešel s ředitelem klubu, promluvil s ním a napětí šlo pryč. Všechno jsme rychle vyřešili a mohl jsem přijet," ulevilo se Delimu, že nakonec k dohodě došlo a on je v Praze, kde ho čekalo na stadionu nadšené přivítání fanoušků, jimž se podařilo dostat se na tribunu.

„Abych byl upřímný, nečekal jsem to. Bylo skvělé vidět, jak mě mají rádi. Pro mě je to víc než láska. Miluji tenhle klub a to, co mi dnes fanoušci ukázali, bylo úžasné. Takové gesto mi dává víc síly bojovat za klub, tým i fanoušky," přiznával Deli chystající se vypomáhat Slavii jak na domácí, tak i evropské pohárové scéně.

Podobné to bylo i s novými či staronovými spoluhráči.

„V pondělí i předtím jsme se bavili o mém návratu. Říkali, že to bude v pohodě, že jsou z mého návratu nadšení a doufají, že je to pravda, že se vracím. Potvrdil jsem jim to a bylo příjemné je zase vidět. Se všemi jsem se ještě neviděl, možná to bude už ve středu, na což se vážně těším."

V Edenu začal Deli s rozdáváním autogramů.

www.slavia.cz

Bez některých bývalých spoluhráčů se ale bude muset pochopitelně obejít.

„Vyměnila se spousta hráčů, jako třeba můj brácha Suk a taky Cuf a další," věděl dopřed devětadvacetiletý legionář, že v Edenu se toho za dobu jeho nepřítomnosti událo spoustu.

„Koukal jsem se na sestřihy. Upřímně - Slavia je podle mého ještě silnější než předtím. Fotbalově je na tom velmi dobře, hráči jsou silní, bojují jeden za druhého. Pro mě je momentálně Slavia jeden z nejlepších týmů. Neříkám to proto, že jsem se vrátil, ale Slavia je možná jeden z nejlepších týmů v Evropě. Doufám, že takhle budeme pokračovat až do konce sezony," nešetřil Deli chválou a superlativy.

V češtině, samozřejmě.

„Nějaké slova si stále pamatuji. Češtinu jsem se naučil ‚na ulici', neměl jsem přímo učitele, takže mi zůstala v hlavě a baví mě ji občas používat."

Při návratu do Edenu si Deli vybral dres s číslem 4, což okamžitě vysvětlil. „Nosím ho v národním týmu, pro mě je to skvělé číslo," vysvětloval celý natěšený na nejbližší zápasy Slavie. Přitom samozřejmě s vědomím, že o místě v sestavě Trpišovského týmu bude muset zabojovat.

„Jsem bojovník a bojovník musí být připravený na všechno. Udělám vše, abych byl v základní jedenáctce. Mojí hlavní motivací je, abychom došli co nejdál v Evropské lize Zopakovat to, co jsme tu dokázali, než jsem odešel," vyznala se svých tužeb a přání nová slávistická akvizice.

Simon Deli si v Edenu samozřejmě zapózoval s prvním mužem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem.

www.slavia.cz

Samozřejmě s vědomím, že anglický Leicester čekající na Slavii už zanedlouho v jarní části vyřazovacích bojů Evropské ligy bude strašně těžkým soupeřem.

„Je to dobrý tým, ale ve fotbale je všechno možné. Když se podívám na mužstvo, které máme, můžeme dokázat něco úžasného. Máme šanci, určitě budeme hrát o postup a dáme do toho všechno až do konce. Doufám, že se dostaneme, kam si zasloužíme."

Na trenérovi bude pochopitelně záležet, zda dá vracejícímu se slávistickému synovi Delimu příležitost už v nedělním ligovém střetnutí v Příbrami, kde mimochodem legionář z Pobřeží slonoviny prožil také kus kariéry.

„Pokud budu hrát, bude to pro mě něco zvláštního. Taky doufám, že se mi tam hned na začátku něco speciálního povede," doufá Deli, který se v prvním rozhovoru nebránil ani srovnání belgické a české ligy.

„Ta česká je tvrdou soutěží, v Belgii se hraje praktičtější fotbal. Ale tady musíte být silní, abyste mohli být první, takže jsou podle mě podobně dobré."