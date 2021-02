Kapitánův šlapák, krev, pět stehů, Matějovský přesto vyvázl jen se žlutou

Zatrnulo všem. Matějovského šlapák vypadal hrůzostrašně. Co hrůzostrašně, zpomalené záběry vyvolávaly pocit zákroku přímo kriminálního. Však se také olomoucký David Houska svíjel bolestí, neboť mu i přes chrániče prosakovala krev. Na sociálních sítích dokonce snímek jeho nohy rozervané kolíky kopaček mladoboleslavského kapitána doprovázelo upozornění, že jde o citlivý obsah.

Sudí Denev řídící dohrávku sedmnáctého ligového kola inkriminovaný moment odehrávající se už v šesté minutě samozřejmě registroval.

Tasil žlutou, ale přece jen mu to nedalo a po upozornění videorozhodčího Fraňka, že za takový zákrok se dává červená, odběhl k videu, aby situaci znovu zkoumal. A dokonce pár minut.

Komise rozhodčích FAČR zdůrazňuje, že ochrana zdraví hráčů je jedním z nejdůležitějších kritérií při hodnocení činnosti rozhodčího během řízení utkání. Tato skutečnost je rozhodčím neustále připomínána a je jedním ze zásadních aspektů, na které KR klade obzvláštní důraz. — rozhodciFACR (@FacrRozhodci) February 2, 2021

Možná mu přitom letěla hlavou opakovaná výzva komise rozhodčích apelující na sudí, aby trestali surovou a nebezpečnou hru.

Když v nedělním duelu Slavie s Jabloncem trefil domácí Jan Bořil hostujícího Vladimira Jovoviče loktem, vyvázl beztrestně, byť komise rozhodčích ex post potvrdila, že za bezohlednou hru minimálně žlutou kartu měl dostat.

Trenér Sigmy Olomouc Radoslav Látal

Vlastimil Vacek, Právo

Mimochodem - u videa seděl v Edenu Alex Denev, který do dění nevstoupil a nijak nezasáhl. Stejný Denev, který v polovině prosince v zápase 12. kola mezi Spartou a Pardubicemi ocenil tři minuty před koncem faul letenského Krejčího loktem na Solila jen žlutou kartou a až po upozornění videosudího ji zaměnil za červenou.

V úterý byl Denev v Mladé Boleslavi v roli hlavního sudího zase, a i přes upozornění rozhodčího u videa si vystačil v případě Matějovského zákroku s původním verdiktem. U žluté zůstal, červenou Matějovskému neukázal.

„Nevím, na co máme ten VAR," napsal kouč Hanáků Radek Látal na sociálních sítích k fotografii roztržené a krvácející nohy Davida Housky.

„Citlivý obsah," doprovázelo ji upozornění na Instagramu.

Radek Látal na instagramu 🤔 pic.twitter.com/lcLEs6uGez — Michal (@Baaza22) February 2, 2021

„V poločase to byl na jeho nohu opravdu hrozný pohled. Má na ní pět stehů a musel do nemocnice. Bylo tady video, takže nechápu, jak to mohl nechat rozhodčí být. Málem mu zlomil nohu," byl olomoucký trenér pochopitelně patřičně dopálený, neboť Houska bude minimálně dva týdny na marodce.

„Zatrnulo mi, nebylo to nijak příjemné," přiznával i domácí trenér Karel Jarolím vědom si toho, co by červená karta pro Matějovského už v samém úvodu zápasu pro jeho tým znamenala.

Hrát od šesté minuty jen v deseti, to by byla pro Středočechy rána.

Rána to byla ovšem hlavně pro Housku. První poločas ještě dohrál, dokonce k exekuci pokutového kopu se postavil, jenže při ní na domácího gólmana Diviše nevyzrál. Kopnul ji prachmizerně.

„Jeho a Nešpora jsem měl nastudovaného, věděl jsem, jak penaltu kope," potvrzoval Jakub Diviš.

Do druhé půle už ovšem olomoucký fotbalista nenastoupil a odjel do nemocnice.

„O poločase jsem viděl, jak Davidovi šijí holeň a v tu chvíli jsem si říkal, že to měla být červená. Ale nebyla," svěřoval se Houskův spoluhráč Martin Nešpor. „Rozhodčí jsou za to zodpovědění, oni posuzují fauly a vynášejí verdikty. Já mohu Davidovi jen přát, aby se brzy uzdravil."