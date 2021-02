Vrátím se silnější, slibuje Hložek. Na 14 dní se zavřel na Moravě

Nejlepším starším dorostencem českého fotbalu za rok 2020 byl zvolen sparťan Adam Hložek. Osmnáctiletý ofenzivní univerzál v anketě Fotbalové asociace ČR (FAČR) porazil klubového spoluhráče Adama Karabce a obhájil loňské vítězství.

Obhajoba mu zvedla náladu. "Rok 2020 nebyl úplně dobrý, jak všichni víme. Covid a zranění, ale i přesto si myslím, že se toho stihlo hodně a jsem za minulý rok rád," líčí ve videorozhovoru pro FAČR.

Hložek naposledy hrál utkání 22. října. Poté se před zápasem Evropské ligy na hřišti AC Milán zranil a laboroval s únavovou zlomeninou zánártní kůstky.

"Už jsem s ní měl zkušenost na pravé noze, teď ji mám na levé. Bylo to těžké. Jel jsem na Moravu a zavřel se tam na 14 dní. Postupem času to bylo lepší a lepší, museli mi pomáhat kamarádi, rodina, přítelkyně," vyznává se.

Zapsal se do historie

Byl přitom náramně rozjetý. V září dokonce debutoval v reprezentačním A-týmu, v utkání Ligy národů na Slovensku nastoupil v základní sestavě, pomohl k výhře 3:1 a stal se historicky nejmladším českým reprezentantem. Před zraněním byl také nejproduktivnějším hráčem české ligy.

Sparťan Adam Hložek během utkání se Zlínem.

Vlastimil Vacek, Právo

"Můj start na Slovensku se zapsal do historie, za což jsem strašně rád. Ve Spartě jsem si vybudoval pozici na postu, která mi nejvíce sedí, za což jsem také rád. A myslím, že se nám i dařilo," vzpomíná na šťastné období.

Potom přišla rána, po které musí hledat chuť do fotbalu. "Když jsem začal zase jezdit na Letnou a viděl trávník, tak mi bylo trošku smutno. Ale teď, jak je návrat blíž a blíž, tak se těším moc. Až zase budeme společně bojovat," ožívá.

Motivace do roku 2021 mu nechybí. "Cíle musí být nejvyšší. Ve Spartě chci bojovat o titul, vyhrát pohár. A co se týče reprezentace, tak dostat se na EURO. Ať už s U21 nebo seniorskou reprezentací. Ale to bude záležet hlavně na trenérech a mých vlastních výkonech," uvědomuje si Hložek.