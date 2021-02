Šádek reaguje na Vrbu! Co plzeňský boss říká k jeho angažmá ve Spartě?

„Přestup Pavla Vrby do pražské Sparty jistě vyvolal velké emoce především mezi fanoušky, já to však vnímám jako součást fotbalového života, podobně zajímavé transfery v něm nejsou výjimečné. Trenér Vrba již více než rok není v našem klubu, absolvoval mezitím zahraniční angažmá, není tedy nutné jeho nové angažmá jakkoli hlouběji komentovat," zachoval Šádek diplomatický tón.

Přitom před návratem Vrby do Plzně v létě 2017, kdy o něj stála také Sparta, prohlásil: "Kdyby šel Pavel do Sparty, tak první, co bych udělal, vyškubl bych tu jeho vysazenou vrbu u plzeňského stadionu. Třikrát se šel na ni „to" a poslal mu ji do Přerova. Tím bych začal."

Pro příchod do Sparty byl teď ten správný čas, říká Pavel Vrba. Dostane do týmu posily?

Sport.cz

Po necelých čtyřech let se jeho bývalý parťák, se kterým se v prosinci 2019 nerozešel úplně v dobrém, Spartě opravdu upsal. Co na to Šádek? „Samozřejmě, ten výrok byl tehdy myšlen s nadsázkou a určitou dávkou humoru. Strom ve Štruncových sadech pořád stojí, je spojený s úspěšnou historií klubu a rozhodně na tom já osobně nehodlám nic měnit," citoval Šádka klubový web.