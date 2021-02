Vrba je expert na tituly, spoléhá Rosický. Vrátka nechává otevřená i pro Kotala

Úspěšnější trenér na trhu nebyl. Fotbalová Sparta vyřešila matný vstup do ligového jara rázně. Na další rok a půl se domluvila s Pavlem Vrbou, s nímž byla v kontaktu teprve od úterý. „Všechno bylo velice rychlé a hektické. Jsem moc rád, že Pavel Vrba je trenérem Sparty. Trenér Vrba ví, jak vyhrát,“ říká na adresu kouče sportovní ředitel Tomáš Rosický. V dohledné době by ještě rád využil služeb odvolaného Václava Kotala.

Mistrovský titul se Spartě vyhýbá od treble s Vítězslavem Lavičkou v roce 2014 obloukem. Ve chvíli, kdy přesně v polovině ligového ročníku ztrácí na vedoucí Slavii hrozivých 12 bodů, sáhla po expertovi největším.

Letos už sešívané těžko honit. V příští sezoně snad...

Když jsme řešili výměnu trenéra, byl Pavel Vrba jasnou jedničkou, říká Tomáš Rosický

Pavel Vrba získal tři tituly s Plzní, další pak s Žilinou na Slovensku a s Razgradem v Bulharsku. Navíc Viktorku třikrát dovedl až do Ligy mistrů, kterou si Letenští naposledy kopli v sezoně 2005/06 a v posledních letech už nehrají ani její předkola.

„Věřím, že Sparta má na mnohem víc, než kde momentálně je. Mužstvo chce hrát Champions League, také proto jsme se víceméně domluvili. Je naším úkolem se do ní vrátit," přijímá Pavel Vrba výzvu největší.

Bude se snažit o rychlý efekt

Vedení teď doufá, že právě on bude schopen vrátit Spartu na vrchol a sestavit dominantní tým.

„Trenér Vrba už to v historii dokázal, což je také jedním z důvodů, proč tady je. Principy hry, které ho vždycky zdobily, se slučují s našimi a s tím, jak chceme, aby se Sparta prezentovala. Má obrovskou historii. Dokázal vyhrávat tituly. Jednoznačně doufám, že to dokáže i se Spartou. Kvality na to má, jsou jasně prokazatelné," poukazuje sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Pro příchod do Sparty byl teď ten správný čas, říká Pavel Vrba. Dostane do týmu posily?

„Můžu fanouškům slíbit, že se budu naplno snažit, aby efekt byl co nejrychlejší a oni se mohli těšit na naši hru," reaguje zkušený kouč.

Jeden zásadní handicap je ovšem patrný. Nastupuje v éře dominantního panování dlouhodobě budované Slavie.

Není dobré, když lize dominuje jen jeden

„Slavia je v mimořádné formě, kterou prokazuje delší dobu, žádná náhoda. Dostala se k ní nějakou cestou. Ukazuje se, že sklízí ovoce za to, že před třemi čtyřmi lety byli trpěliví," přemítá kouč.

„Mají kádr, který je úspěšný, stejně tak trenéra. Na základě toho mají i dobré výsledky. Slavia v posledních letech dominuje, ale jsem názoru, že nikdy není dobré, když v lize dominuje jen jedno mužstvo," zdůrazňuje Vrba.

V roce 2018 ji s Viktorkou jako poslední v české lize zastavil. Dokáže časem získat titul i se Spartou?

Jeho předchůdce klub opustil, ale možná jen na čas.

„Byl bych moc rád, kdyby trenér Kotal ve Spartě v jakékoliv roli dál působil. Je to velice chytrý člověk. Takového chcete v organizaci mít. On si teď potřebuje odpočinout, vzít si od všeho trochu distanc. Chceme ale, aby tady nadále působil," ujišťuje Rosický.