Velké jméno pro Mladou Boleslav? Trápící se tým by mohl posílit Skalák

Fotbalista Jiří Skalák by se podle serveru iSport.cz mohl po pěti letech vrátit do Mladé Boleslavi. Osmadvacetiletý bývalý reprezentační záložník či útočník má zpět do středočeského klubu zamířit z anglického druholigového Millwallu, za který v poslední době prakticky nenastupuje.

Hráčova zastupující agentura Sport Invest nechtěla Skalákův možný příchod do Mladé Boleslavi komentovat. Podle informací ČTK je záložníkův návrat do středočeského klubu jednou z možností, kterou někdejší český reprezentant zvažuje. Jednání ale zatím nedospěla do fáze, že by byl transfer těsně před dokončením. V Millwallu Skalákovi končí smlouva v létě.

Skalák odešel z Mladé Boleslavi v únoru 2016, kdy přestoupil do Brightonu. V srpnu 2018 pak zamířil do jiného anglického klubu Millwallu, za který v této sezoně druhé anglické ligy nastoupil jen do tří zápasů. O jeho možném návratu do středočeského celku se spekulovalo už před dvěma lety.

V české lize má Skalák na kontě 83 zápasů a 15 branek. Vedle Mladé Boleslavi působil ve Spartě, Slovácku a v Brně. Za reprezentační A-tým odehrál 17 utkání, naposledy v listopadu 2018.

Mladá Boleslav, které v ligové tabulce patří až 16. místo a bojuje o záchranu, se snaží výrazně posílit. Na začátku týdne angažovali Středočeši dalšího křídelního záložníka a bývalého reprezentanta Jaromíra Zmrhala.