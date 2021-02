Táta Mršič zase pálil a Dynamo už je páté! Baník? Nejtěžší soupeř na jaře, říká hrdina bitvy

„Celá akce byla hezká. Přišel centr a nejprve jsem myslel, že zakončím hlavou. Jenže balon byl nízký, tak jsem si ho zpracoval a pravačkou poslal do brány," radoval se chorvatský křídelník. „Míč to byl těžký, ale poradil si s tou situací moc dobře. V osobním životě je spokojený a na jaře předvádí velmi dobré výkony," zahrnul trenér Dynama David Horejš chválou muže, jenž si rodičovství užívá plnými doušky.

„Celý život se mi změnil. Je to nejlepší věc, co člověk může zažít. Projevilo se to na mě," usmívá se 27letý záložník, jenž zařídil Dynamu v novém roce už čtvrtou výhru a opět přitom skóroval svojí slabší nohou. „Asi musím začít cvičit levou," žertoval.

Jihočeši díky němu propukli v euforii, byť se jejich triumf nad Baníkem nerodil vůbec lehce. Hosté si na Střeleckém ostrově vypracovali několik velkých šancí. V první půli pálil zblízka vysoko nad Tetour, poté Potočný rozezvučel z přímého kopu břevno. Španěl Mena po změně stran zahodil hlavou tutovku a v nastavení ještě z poslední akce neuspěl Stronati.

Fotbalisté Českých Budějovic se radují z gólu proti Baníku.

Jan Homolka, ČTK

„Věděli jsme, že to bude náročný zápas. Baník patří v tabulce výš, byl to pro nás na jaře nejtěžší zápas," pokyvoval Mršič po skalpu, jehož si nesmírně cenil i Horejš. „Proti nám stál velice silnej soupeř. Kombinačně na tom byl líp. Asi i za remízu bychom byli rádi, ale po fantastické akci jsme se dokázali prosadit. Přiklonilo se k nám štěstí," připomněl.

Jeho parta nabrala fazónu. Vítězstvím 1:0 se vyšvihla už na pátou příčku tabulky a atakuje pohárové příčky. „Jsme na dobré cestě, ale musíme být pokorní a jít dál krok za krokem," krotí nadšení Mršič.

„Je na čem stavět, ale i na čem pracovat, což se dneska ukázalo. Zápasů do konce je spoustu a nechceme se vznášet v oblacích. Mužstvo má ale velkou sílu," přitakal kouč Dynama, které už nechystá v závěru přestupního období žádnou posilu „last minute". Horejš věří současnému kádru, jehož konkurenci ještě nedávno zvýšil ofenzivní Senegalec Diop, který sledoval páteční předehrávku jen z tribuny.

Zleva Matej Mršič z Českých Budějovic a Carlos Azevedo z Ostravy.

Jan Homolka, ČTK

„Netrénoval s týmem, což je vždycky znát. Připravoval se individuálně. Dáváme mu čas na adaptaci, očekáváme od něj rozdílové věci," dodal šéf českobudějovické lavičky.