Rázná akce. Plzeň převelela svůj talent z Mladé Boleslavi do Zlína

Rychlý fotbalový přesun. Dvaadvacetiletý záložník Dominik Janošek se z boleslavského hostování vrátil do Viktorie Plzeň a jeho šéfové jej ještě před koncem aktuálního zimního přestupního termínu poslali na hostování do Fastavu Zlín. Reprezentant do 21 let tam bude hostovat do konce sezony bez následné opce.

Když fotbalisté Mladé Boleslavi remizovali v úterní dohrávce 17. kola první ligy s Olomoucí 1:1, nastoupil ještě Dominik Janošek v 72. minutě za kapitána Marka Matějovského.

O víkendu už je k dispozici zlínským Ševcům, přitom stále patří Plzni.

NOVÁ POSILA | Ve Zlíně bude hostovat Dominik Janošek



Vedení klubu se dohodlo na podmínkách hostování Dominika Janoška ve zlínském klubu, kde bude 22letý záložník hostovat do konce sezony bez následné opce.



https://t.co/C5dq0m8xOD

„Dominik je reprezentantem do 21 let a vzhledem k blížícímu se březnovému mistrovství Evropy pro něj bude nejlepší, když bude mít co největší herní vytížení. Proto jsme se vzájemně dohodli, že jaro stráví právě ve zlínském dresu. Věřím, že šanci využije a dobře se připraví na blížící se šampionát," komentuje změnu Adolf Šádek, generální manažer Viktorie.

„Moje minutáž se zmenšovala. Čeká nás EURO U21 a chci být co nejvíc na hřišti. Jsem rád, že se přesun povedlo dotáhnout," říká sám Janošek.

Přesouvá se na čtvrtou ligovou adresu

„Dominikovi děkujeme za výkony, které v našem dresu předváděl, a přejeme mu zdařilé pokračování fotbalové kariéry," dodává manažer komunikace mladoboleslavského klubu Jiří Koros.

Hostování Dominika Janoška v @fkmladaboleslav bylo ukončeno, mladý záložník odehraje jarní část sezony v dresu @footballzlin.



https://t.co/8HqOPLfeEb

Janošek v lize debutoval za Brno, hráčem Viktorie se stal v roce 2018, nicméně zůstal nějaký čas na hostování v klubu 1. FC Slovácko. Následně se přesunul do Doosan Areny, kde během podzimu 2019 nastoupil do deseti ligových zápasů. Vloni na jaře pak odešel hostovat do Mladé Boleslavi, kde sbíral další ligové zkušenosti.

Dvaadvacetiletý Janošek patřil k oporám Lvíčat v kvalifikaci na EURO. V cestě na závěrečný turnaj do Maďarska a Slovinska pomohl v devíti duelech dvěma brankami a mladíci tak postoupili ze čtvrté kvalifikační skupiny z prvního místa.

Nyní jej čeká jaro ve Zlíně. V nejvyšší soutěži má na kontě 74 zápasů a dvě vstřelené branky.