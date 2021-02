I bod by byl málo, štve kouče Baníku nešťastná porážka s Jihočechy

V první půli pálil zblízka vysoko nad Tetour, poté Potočný rozezvučel z přímého kopu břevno. Španěl Mena po změně stran zahodil hlavou tutovku a v nastavení ještě neuspěl Stronati. Přesto domů odjel po trefě Mršiče s prázdnou a podruhé v řadě bez vstřelené branky.

Brankář Jan Laštůvka z Ostravy.

„Jsem zklamanej, protože průběh byl takový, že možná i bod by byl v tomhle utkání pro nás málo," vykládal po porážce 0:1 trenér Luboš Kozel. „Chybělo brankové vyjádření. Nakonec jsme si to v Budějovicích vypili do dna, když jsme inkasovali gól," litoval kouč hostujícího celku.

Zkušený strážce tyčí vyčítá málo hladu po brance

Nebyl rozhodně sám. Rozčarování netajil ani ostřílený brankář Jan Laštůvka, jenž spoluhráče nabádá k hladovosti. Právě toto slovo se v poslední době v kabině Baníku neustále omílá. „Není tam zápal, aby někdo dal gól. Když tohle nezměníme, furt se budeme plácat tak, jak se plácáme," láteřil. Sám se v poslední minutě nastavení vrhl do soupeřovy šestnáctky při závěrečné standardní situaci celého duelu. Vyhrál hlavičkový souboj a posunul míč za sebe do chumlu, jenže Stronati ho hlavou nasměroval pouze do rukavic Drobného.

Zleva Patrik Brandner z Českých Budějovic a Jakub Pokorný z Ostravy.

„Už jsme měli jeden podobný nákop předtím, Pokorný vyhrál hlavu, ale nikdo za něho nejde. Jak chceme dát gól, když nepředvídáme? To samé je přece na druhé straně, náš stoper jde do hlavičky a automaticky ho další stoper zajišťuje," připomíná. „Do toho boxu nejdeme jako hladoví psi. Chybí agresivita ve vápně, musíme to tam dotlačit klidně i s brankářem. Tohle se přitom opakuje už několik zápasů po sobě," štve matadora Baníku.

Ostravané chytili v závěru podzimu fazónu. Od listopadu si připsali v lize pět výher a jednu remízu. Jenže po pauze na šňůru nenavázali. Los neměli snadný, doma přivítali české obry Spartu nebo Plzeň, přesto počítali v lednu s větším bodovým přísunem.

Zleva Daniel Tetour z Ostravy a Petr Javorek z Českých Budějovic.

„Udělali jsme před Vánocemi nějakou sérii a nevím, jestli jsme si mysleli, že to půjde už samo... Některé zápasy se nám bohužel nevyvedly a začala nás trápit koncovka. Asi jsme spoléhali, že to vždycky odbráníme a buď to skončí remízou nebo dáme ušmudlaný gól. Teď se ale karta obrátila a když s tím všichni nezačneme něco dělat, můžeme jít v tabulce ještě níž," povzdechl si Laštůvka, jehož tým aktuálně figuruje na osmé příčce. Jeho konkurenti mají ovšem zápas k dobru.