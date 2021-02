Konečně dáme gól a stejně je to k ničemu, zoufal si opavský středopolař Nešický

„Po tak dlouhé době dáme gól ze hry, vedeme a stejně je to k ničemu," poukázal střelec obou jarních gólů Opavy Nešický na skutečnost, že branku nikoliv ze standardní situace vstřelili Opavané poprvé od 12. prosince loňského roku. „Do šedesáté minuty to bylo z naší strany velmi dobré a mohli jsme přidat druhý gól, příležitostí jsme na to měli dost. Místo toho ale skórovala z první šance Karviná, pak jsme propadli na první tyči a domácí zápas úplně otočili," popisoval Nešický.

Třetí gól dostali Opavané z opakované penalty, kterou nechal sudí Tomáš Klíma zahrávat znovu poté, co sice hostující gólman Vilém Fendrich lapil Qoseho panenkovský dloubák, pohnul se ale z brankové čáry. Na druhou střelu k tyči už brankář Opavy neměl nárok.

„Neviděl jsem z lavičky, zda se Vilda pohnul. Samozřejmě nás to naštvalo, ale tohle nebyl ten klíčový bod zápasu. Tím byl stupidní faul u brankové čáry, po kterém padl druhý gól," upozorňoval trenér Opavy Radoslav Kováč.

Verdikt o opakování pokutového kopu za ruku Matěje Helešice hosty rozčílil. Žlutou kartu dostal za odkopnutí balónu brankář Fendrich a za protesty vedoucí mužstva Lumír Sedláček. Červenou uviděl kondiční trenér Michal Hampel. „Reakci hostující lavičky umím pochopit. I nás by to naštvalo. Ale k jejich smůle se brankář opravdu pohnul," poukázal trenér Karviné Juraj Jarábek, který byl k hostující brance zhruba o dvacet metrů blíž.

Opavané nevyhráli v lize už dvanáct utkání v řadě. S osmi body jsou poslední. „Vyhráli jsme jediné utkání, víme, že to není dobré. O to více je škoda toho dnešního utkání. Začátek byl velmi dobrý, hodinu jsme byli lepší, jdeme konečně i do vedení. Soupeři jsme ale výhru zbytečnými góly darovali," povzdychl si Kováč.

Tomáš Ostrák (vlevo) z Karviné a Karol Mondek z Opavy v souboji o míč během utkání 18. kola první fotbalové ligy.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Nic, jdeme dál. Teď máme doma Příbram. Utkáme se s týmem, který je na to podobně. Bude to o všechno a víme, že to můžeme zvládnout a oživit naše naděje. Musíme věřit, co jiného nám zbývá," poukázal trenér Slezského FC.