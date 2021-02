Když jsme srovnali, věděl jsem, že to otočíme, říkal karvinský Bartošák

Hledal jste Michala Papadopulose centrem cíleně?

Chtěl jsem to hlavně dostat do vápna, protože jsem věděl, že tam bylo hodně našich hráčů. Miky (Rajmund Mikuš) to tam dobře uhrál sám na sám, dal mi to pod sebe a já jsem to poslal z jedničky před branku. Papa tam někoho (Schaffartzika) přehlavičkoval a od té doby jsem věděl, že to otočíme.

Do vedení jste šli o devět minut později po opavském faulu blízko vápna a centru Qoseho, který zužitkoval patičkou Tavares. Byl to zlomový moment utkání?

Určitě ano, protože jsme se dostali do vedení. Od té chvíle jsme kontrolovali hru. Trošku více jsme si začali věřit a z toho vyústila i ta penalta. Tím druhým gólem jsme se uklidnili.

Penaltu zahrával Qose, ale Fendrich jeho dloubák přečetl. Z opakovaného kopu už gól padl. Co jste řekli Qosemu po tom, jak s penaltou naložil napoprvé?

Ptal jsme se ho, jestli jde znovu. Říkal, že jo. Trochu jsme ho jen zklidnili, ale on má takovou povahu, že ho nic nerozhodí.

Panenkovský dloubák zkouší hráči stále častěji. Nečekají to už brankáři?

To je na každém hráči, co zvolí. Kristimu už to jednou v sezoně vyšlo, další penaltu proměnil střelou k tyči. Tentokrát zase zkusil panenku. Naštěstí se penalta opakovala podruhé uspěl střelou k tyčce. Je jedno, jak to kdo kopne. Hlavně, že to tam padne.

Zdůvodnil sudí, proč nechal penaltu opakovat?

Brankář vyskočil před lajnu. Tak nám to alespoň říkal pan rozhodčí.

Zleva Michal Papadopulos z Karviné, Jan Schaffartzik z Opavy, Aleš Nešický z Opavy a Christ Tiéhi z Opavy v utkání 18. kola Fortuna ligy.

Jaroslav Ožana, ČTK

Na svém hřišti jste vyhráli poprvé od loňského listopadu. Mohlo by vám to doma začít zase fungovat, přestože to byla výhra nad poslední Opavou?

Konečně jsme to domácí prokletí prolomili. Nebylo to snadné, protože Opava hraje o život. Hrála výborně proti Brnu, i proti nám byla velmi dobrá. Ta výhra je cenná.

Opava měla hlavně v první půli několik nebezpečných situací z rohu, byla lepší. Jak to vypadalo v kabině v poločase?

Žádné zvýšení hlasu nebylo, hlavně jsme si říkali, že se musíme zklidnit na balónu. Bylo to z naší strany takové hektické, samý nákop, samá ztráta. Potřebovali jsme, aby si střední záložníci více chodili pro balóny. Začali jsme hrát více do stran a zkoušeli jsme centry. Když přišel Roman Haša tak jsme měli ve hře dva útočníky a cíl byl dostat k nim míč. Papa i Roman jsou silní v hlavičkových soubojích, takže nebylo co vymýšlet. Proti Jablonci to vyšlo, vyrovnali jsme z 0:2 na 2:2 a teď to taky vyšlo. Asi to funguje.

Máte 24 bodů, jste po polovině soutěže jedenáctí s velkým náskokem na sestupové pozice. Jak tuhle situaci po letech bojů o udržení prožíváte?

Hodně si to užíváme. Je důležité a hodně nám pomohlo, že jsme dokázali sbírat body venku. Teď jedeme na Spartu a chceme zase bodovat. Sparta vyměnila trenéra, hráči se budou chtít ukázat a nebude to nic jednoduchého. Ale nemáme co ztratit. Oni musí. Ale potřebujeme vyhrávat především doma. Tak jak se to povedlo proti Opavě.

V neděli se tedy v rámci přípravy budete dívat na utkání Sparty v Olomouci?

Určitě, trenér se nás vždycky ptá, jestli jsme se dívali, tak to musíme sledovat (smích).