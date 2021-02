Pokud bude Vrba úspěšný, fanoušci ho přijmou, věří Rosický. Jaká bude nová Sparta?

Pro příchod do Sparty byl teď ten správný čas, říká Pavel Vrba. Dostane do týmu posily?

Ostře sledovaná výměna. Václav Kotal ve středu skončil, vzápětí ho nahradil bývalý trenér národního týmu. Část fanoušků Sparty není jmenováním explzeňského Pavla Vrby nadšená.

„Nikdy jsem nezaznamenal, že by trenér Vrba měl se Spartou problém. Vždycky o ní mluvil s respektem. Jasně, byl její soupeř, chápu. Ve fotbale se všechno hodnotí podle výsledků. Pokud bude trenér Vrba úspěšný, jak my očekáváme, lidé na Spartě ho přijmou," věří sportovní ředitel Tomáš Rosický.

První trénink Pavla Vrby s A týmem Sparty

AC Sparta Praha

Fanoušci teď do hlediště nemohou, jejich případných negativních projevů bude nový kouč ušetřen. Může řešit jen fotbal. Seznámení s mužstvem pro něj bylo příjemné.

„Areál a prostředí na Strahově je opravdu výborné, celý komplex mě zaujal. Podmínky na trénování jsou tam na vysoké úrovni. A hned při prvním tréninku hráči prokázali, proč ve Spartě jsou," kvituje Vrba.

Začíná tam, kde debutoval i Kotal

Hříčkou osudu si debut odbude v Olomouci, kde loni v únoru začal rovněž jeho předchůdce Václav Kotal. A prohrál tam 0:1. Duel na Hané naznačí, jak se Sparta pod Vrbou změní.

Když jsme řešili výměnu trenéra, byl Pavel Vrba jasnou jedničkou, říká Tomáš Rosický

Sport.cz

„Nepopíšu předem, jaký způsob hry chceme praktikovat. Na tréninku už různé věci cvičíme, věřím, že budou znát už v následujících zápasech. Samozřejmě jde o proces, který nějakou dobu trvá. V týmu je spousta zkušených hráčů, co už mají něco za sebou, takže v tom problém nebude," ujišťuje nový trenér.

Sparta vstoupila do jara třemi zápasy s čistým kontem, ztrácela však drajv v ofenzivě. Tady je očekávání od Vrby jasné.

„Předvedená hra se musí prolínat s výsledky. V dnešním fotbale je zásadní mít v ofenzivní fázi jasně viditelné součinnosti, eventuelně automatismy. Trenéra Vrbu to vždycky zdobilo," potvrzuje Rosický.

„Jeho týmy měly vždycky jasnou strukturu a do ofenzivy byly velice kreativní, a to od něho očekáváme," dodává "Malý Mozart", který Vrbovy notičky sám poznal jako kapitán reprezentace.

Dočkal je hodně důležitý

Z nároďáku má zkušený trenér dobré zkušenosti s Bořkem Dočkalem. Takřka jistě tedy při svém nástupu neposadí kapitána jen mezi náhradníky, jak se v posledních dvou zápasech rozhodl Kotal.

„Bořek je pro tým hodně důležitý. Na druhou stranu je ale jasné, že ve Spartě nikdo nemá takové místo, aby se řeklo, že bude automaticky hrát. Mluvil jsem s ním a věřím, že pro naši hru bude důležitý," říká Vrba.

Symbolický snímek z tréninku Sparty. Trenér Pavel Vrba diskutuje s kapitánem Bořkem Dočkalem, mezi nimi naslouchá benjamínek Martin Vitík.

sparta.cz

Také on se bude modlit, aby se co nejdříve uzdravil zraněný Hložek, který už je v osmnácti letech klíčovou postavou týmu. Od kouče se pak očekává, že zhodnotí také další talenty ze strahovské akademie, jakými jsou Karabec či Vitík.

„Není důvod, aby ve Spartě nehráli. Prokázali kvalitu, kterou nesporně mají. Každý tým ale potřebuje výsledky, nemůže to být jen o tom, že budeme stavět mladé hráče. Pokud prostě hráč prokáže kvalitu, bude hrát. Mladé hráče v kádru máme velice kvalitní," poznamenává Vrba.

Mládí je potenciál, ne zásluha

Když Sparta shodou okolností v pátek komentovala takřka půlmiliardovou ztrátu ve svém hospodaření za minulou sezonu, neopomněla zdůraznit, že Hložek s Karabcem představují pro klub výrazný sportovní, ale i ekonomický potenciál do budoucna.

„Jednoznačně budeme i nadále sázet na mladé hráče. Trenér Vrba ví, do jakého nastavení přichází. Je to jedna z věcí, na které chceme pracovat a kterou on akceptuje. Myslím si, že v minulosti nikdy nebyl v klubu, kde by se s mladými hráči tolik pracovalo a byli tak kvalitní," věří Rosický, že ani v této otázce nebude problém.

„Dále chceme a budeme dávat šanci mladým. Mládí ale není zásluha. Kluci si všechno musí zasloužit. My jim chceme otevřít dveře, aby měli dobré kariéry a šanci ve Spartě dostali, pokud si ji zaslouží. Každý musí dostat, co si zaslouží," zdůrazňuje sportovní ředitel.

Sladit zkušené s mladými, okamžitě začít vyhrávat a prezentovat se atraktivním fotbalem. Vrbova mise na žhavé lavičce právě začíná...