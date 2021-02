Všichni na štafle a žebříky! Klokani v euforii, fanoušky jim může závidět celá liga

Další zápas za zavřenými dveřmi. Ve Vršovicích navíc mrzne a do pošmourného sobotního večera sněží. A přesto je v první řadě nabito. Jak je to možné? Fanoušci Bohemians 1905 znovu dorazili k Ďolíčku s žebříky a štaflemi a přes zeď sledovali celý vítězný zápas s Brnem (2:1). „Je hezké, že i v takové zimě diváci přijdou, celý zápas stojí a koukají. Patří jim obrovské díky,“ kvituje útočník Tomáš Necid.

Klokani se mají. Fanoušci za nimi přijdou, i když do hlediště se kvůli opatřením proti pandemii nedostanou.

A tak když třeba Roman Květ vstřelil vítězný gól, mohl se rozběhnout k tribuně a slavit s fanoušky. Z improvizované žebříkové řady se mu dostalo cennějšího ohlasu, než kdyby mu za normální situace aplaudoval celý zaplněný Ďolíček.

Roman Květ z Bohemians oslavuje gól na 2:1 během utkání 18. kola Fortuna ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

„Fantastické. Fanoušky nám může závidět celá liga. Mají moje velké uznání, stejně tak od hráčů. V tomhle počasí tam i s přestávkou vydržet víc než 90 minut, neuvěřitelné. Děkujeme za podporu," vyzdvihl trenér Luděk Klusáček.

Částečná divácká kulisa v době prázdných hledišť kvůli opatřením v boji proti koronaviru potěšila i Richarda Dostálka, kouče Zbrojovky.

„Vždy je příjemné, když se hraje fotbal před návštěvou. Tady stadion napomáhá, lidi se mohli přes zídku dívat a zafandit. Konečně jsme si po dlouhé době připadali jako na fotbale," usmál se šestačtyřicetiletý bývalý záložník Slavie, Kazaně, Slovácka či Brna.

Poprvé vyhráli dvakrát

Klokani vyhráli poprvé v sezoně dvě kola po sobě a upevnili si 12. místo. Na první sestupovou příčku mají náskok 11 bodů. „Dá se říct, že jsem klidnější. Jsme teprve v polovině soutěže, ač to zní neuvěřitelně. Věřím, že další výhra nám dodá klid a zlepší se i naše výkony," líčí Klusáček, který v úterý oslaví 54. narozeniny.

Tomáš Necid si proti @FCZbrojovkaBrno připsal druhý gól v řadě a zápas po jeho skončení zhodnotil👇https://t.co/3Rb15AMGcB#BOHBRN pic.twitter.com/8nriIz1PFt — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) February 7, 2021

Podle něj mužstvu výrazně pomohl triumf na Letné proti Spartě v minulém kole. „Cítil jsem v týdnu, že vítězství na Spartě dodalo klukům hodně zdravé energie. Trénink získával na kvalitě, každý se chtěl ukázat. Máme příjemné starosti," vítá někdejší obránce Slavie, Bohemians 1905, Benešova nebo Liberce.

Necid se začíná vyplácet

Bohemce se začíná vyplácet internacionál Tomáš Necid. Na Letné se postaral o jediný gól, proti Zbrojovce znovu otevřel skóre.

„Vítězství nad Brnem je hodně důležité. Kdybychom body ztratili, tak by výhra na Spartě vyšla vniveč. Když se podaří vyhrát zápas, tak je celý další týden poté o to příjemnější. Věříte si i víc do dalších zápasů, což se promítá i v trénincích," potvrzuje v rozhovoru pro klubový web Necid, že se po vítězství v derby hned trénovalo lépe.

Forma zkušeného střelce roste. „Do každého utkání jdu s tím, že chci dát gól. Předtím se to moc nedařilo, ačkoliv jsem šance měl. Teď se daří. Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli. Sice je pro mě důležité, abych branky dával. Ovšem nejvýš je vítězství týmu, díky němuž pak získáme tři body. Posouváme se tak i v tabulce výš a odskakujeme týmům ze spodku," připomíná Necid, že na dvanácté příčce ještě jeho tým nemá úplný klid.