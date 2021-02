Olomouc - Sparta 2:3 Hektická Vrbova premiéra, penaltoví hrdinové Karlsson a Nita mu zajistili výhru

Čtyři dny po svém jmenování do funkce absolvoval Pavel Vrba svou premiéru na lavičce letenského týmu. Na Hané, kde před rokem začal také jeho předchůdce Václav Kotal. Fotbalisté pražské Sparty v utkání 18. kola Fortuna ligy nakonec v Olomouci po velkém obratu zvítězili 3:2. V utkání se kopaly tři penalty, zatímco Nita ji domácímu Gonzálezovi chytil, sparťan Karlsson obě dvě proměnil. Sparta je druhá deset bodů za Slavií.

Jak se dalo čekat, Sparta pod Vrbou přešla na rozestavení 4-2-3-1. Do základu se vrátil kapitán Dočkal, jinak nový kouč proti svému předchůdci neudělal příliš změn v sestavě. Kvůli zranění vypadl Vindheim, do nominace se vůbec nevešel Hanousek, další hráč Kotalovy základní jedenáctky.

Hanákům sice chyběli Houska, Hála či Nešpor, začali však natěšení a favorita zaskočili. Po pravé straně hned na začátku předvedli několik nebezpečných akcí a brzy skórovali. Zahradníček v 9. minutě přesně odcentroval, Daněk se v duelu osmnáctiletých natlačil před Vitíka a poslal míč nechytatelně pod břevno.

Hosté odpověděli jen po Dočkalových standardkách. Důrazně hrající Olomouc byla lepší, González mohl zvýšit, ale Nita byl proti. Letenští byli vyvedení z míry, často chybovali, směrem dopředu nebyli o nic nápaditější než v minulých utkáních.

Nástup do druhé půle měla Sparta ještě horší než do první. Hned tři minuty po přestávce nakopl dlouhý míč brankář Mandous, mladý Vitík nevystoupil, aby vystavil Gonzáleze do ofsajdu, a pak už ho ani nechytil. Španěl svůj nájezd s přehledem zakončil, trefil se počtvrté za poslední tři zápasy.

Pražané ožili až v 57. minutě. Vitík se předvedl v lepším světle, vyvezl balon a ideálně uvolnil Krejčího staršího, který sám před Mandousem snížil. O deset minut později už bylo vyrovnáno. Rozhodčí Franěk po konzultaci s VAR za zákrok Zmrzlého na střídajícího Kozáka nařídil penaltu, kterou Karlsson jistě proměnil.

Sparta měla ještě dvacet minut, aby stihla vítězný gól. Hancko hlavičkoval těsně vedle, závarů před domácí brankou začalo přibývat. Ovšem i Zahradníček mohl na druhé straně rozhodnout.

Po faulu Krejčího mladšího na Daňka kopala penaltu také Sigma. Jenže Nita ji Gonzálezovi sedm minut před koncem chytil, stejně jako lapil pokutový kop v minulém kole proti Bohemce. Poradil si i s jeho dorážkou, takže duel byl dál otevřený. Ve Spartě chytil už šestou penaltu z třinácti.

A tak rozhodla Sparta. Z penalty, jak jinak! Opět pro ni došel Kozák a Greššákův faul potrestal znovu Karlsson.