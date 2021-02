Kúdelův vlastenec do sbírky kuriozit a Zimův k tomu. To nezažil ani Trpišovský, ani Horváth

Nejdřív Zimův vlastní gól a v nastaveném čase první půle navrch ještě vlastenec druhého slávistického stopera Kúdely patřící do sbírky fotbalových rarit a kuriozit. „To snad není možné, že se to nestalo nám,“ nemohl rozesmátý příbramský kouč Pavel Horváth uvěřit tomu, co se těsně před koncem poločasu událo. Během aktivní kariéry zažil mnohé, ale aby obránce posílal malou domů gólmanovi, Kolář uklouzl a balon se doslova došoural do sítě, to viděl až v konfrontaci svého týmu s ligovým suverénem z Edenu.