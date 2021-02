Zklamaný Trpišovský po remíze v Příbrami: Je absurdní, že hrajeme v prosinci, lednu a únoru!

O výhru, která se jim už doslova vnucovala, slávisté nakonec v Příbrami přišli, i jejich náskok na druhou Spartu se po následné divoké přestřelce na Hané ztenčil na deset bodů, takže trenérovi obhájce titulu se po osmnáctém ligovém dějství hledala pozitiva těžce. „Snad jen v tom, že se nikdo vážně nezranil, co v panujících podmínkách a na takovémto terénu hrozilo ze všeho nejvíc,“ přemítal Jindřich Trpišovský, co kromě šesti gólů a překvapivé remízy utkání lídra s předposledním týmem tabulky nabídlo.

Sudí Hrubeš stav hrací plochy v Příbrami před výkopem prohlédl a uznal ho za způsobilý. „Na začátku relativně způsobilý byl," uznal i slávistický trenér, že proti verdiktu rozhodčího nemohl mít nikdo námitky.

„Domácí pořadatelé udělali maximum, aby se mohlo hrát. Jenže ve druhém poločase teplota klesla, mokré hřiště umrzlo a podmínky už byly hodně specifické," připomínal, že s přibývajícími minutami se stav trávníku víc a víc zhoršoval.

„Terén byl přímo šílený," vypálil bez obalu stoper Ondřej Kúdela.

Obrat proti Příbrami dokonán, slávista Ondřej Kúdela proměnil penaltu a odčinil vlastní gól.

Vlastimil Vacek, Právo

„V porovnání s našimi předchozími zápasy v Jablonci nebo na Bohemce proti Pardubicím byl terén slušný. Zvlášť když v kalendáři stojí, že je 7. únor. Samozřejmě že když se šlo do souboje nebo skluzu, řezal namrzlý trávník jako žiletka. Ale pro obě mužstva to bylo stejné," namítal střelec vyrovnávacího příbramského gólu Radek Voltr.

„Proto by stálo by za zvážení, zda by v této roční době neměly začínat zápasy dřív. Takhle trpí terény a fotbal ještě víc. Vlastně to ani není fotbal, protože se mění všechno. Kopací technika, stejně jako spousta dalších věcí," rozvíjel debatu na téma ligových duelů v únorových mrazech trenér Trpišovský.

„A to bez ohledu na výsledek, který byl spravedlivý," nemínil svádět ztracené body na trávník připomínající hlavně ve druhých pětačtyřiceti minutách skutečně žiletky.

Přitom pod kuriózní Kúdelův vlastní gól se právě terén podepsal. „Na normálním terénu by se to nestalo," glosoval Trpišovský stoperovu přihrávku k vlastní bráně a uklouznutí gólmana Koláře. „Chyba byla v nás. Měli jsme se vyvarovat malé domů mířící na bránu, za takovýchto podmínek musí míče směřovat mimo ni. Prostě nešťastná shoda okolností, které fotbal přináší."

Trenérovi mistrovské celku mnohem víc než dva vlastní góly a z nich pramenící bodová ztráta vadilo, že se jeho mužstvo nemohlo prezentovat fotbalem, jaký za normálních okolností předvádí a z něhož profituje.

Fotbalista Slavie Alexander Bah (vlevo) a příbramský Mihailo Cmiljanovič v utkání 18. kola Fortuna ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

A stejně tak, že tím fotbal servírovaný na televizních obrazovkách zákonitě trpěl a na umrzlém terénu se proměnil jen v urputný boj.

„Fotbal má mít kvalitu, protože je to produkt. K tomu jsou ale zapotřebí podmínky. Proto je absurdní, že hrajeme v prosinci, lednu a únoru, zatímco v létě je dva měsíce pauza. Mělo by to být přesně naopak. V létě čtrnáct dnů přestávka a pak hrát. Vždyť je to stejné, jako kdyby se hokej hrál v létě a v zimě měl přestávku. Prostě námět k zamyšlení pro všechny," vzkazoval Trpišovský z Příbrami.