To jsem ještě nezažil, přiznával smolař Kúdela, že na příbramský duel dlouho nezapomene

Na nedělní zápas v Příbrami dlouho nezapomene. Na vlastní gól, který si v nastaveném čase první půle Ondřej Kúdela dal, tuplem ne. „Za normální situace by se to nestalo,“ bral svého stopera v ochranu slávistický kouč Trpišovský. „Ale protože se na normálním terénu nehrálo, měla malá domů mířit mimo bránu a nikoli na ni,“ glosoval situaci, kdy po Kúdelově přihrávce gólman Kolář uklouzl, balon se došoural do sítě a druhý slávistický vlastenec byl na světě.

„Dva vlastní góly, to si nepamatuji. Možná někde ve světě," přitakával Kúdela, že si ligový suverén přivodil v Příbrami komplikace sám.

„Už po příjezdu na stadion jsme viděli, že to pro nás nic ideálního nebude. Potvrdilo se to, terén byl šílený. Ale do nesnází jsme se dostali vlastními chybami, takže jsme museli otáčet výsledek," připomínal, že Slavia na hřišti předposledního týmu tabulky dvakrát prohrávala, než se jí povedlo skóre otočit.

„Myslím, že jsme na terén nebyli dostatečně připravení. Mysleli jsme, že to bude v pohodě, ale na zmrzlém hřišti nabíraly přihrávky obrovskou rychlost a nedalo se s tím nic dělat. Ale i tak jsme stav otočili, protože druhý poločas byl v našem podání úplně odlišný od prvního. Byl tam pohyb, i na těžkém terénu jsme se nabízeli, vyrovnali jsme a když jsme pak dostali z lavičky pokyn, že je třeba dát co nejdřív další gól, protože počasí se bude zhoršovat a nebude to ideální, přidali jsme ho," glosoval remízovou partii smolař Kúdela, který vlastní gól odčinil proměněnou penaltou.

Na výhru ale přesto nestačila.

Fotbalisté Příbrami Radek Voltr a Jaroslav Tregler oslavují gól na 3:3 v poslední minutě utkání 18. kola Fortuna ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

„Poslední situaci jsme nezvládli a nechali v Příbrami bohužel dva body. Mrzí to, ale stane se, že se něco nepodaří. Hlavně že se nikdo nezranil," našel slávistický stoper snad jediný klad na duelu se soupeřem ze dna tabulky.