Zlomil prokletí Sparty. Musíme být jako Manchester United za Fergusona!

Jeho slova zazní fanouškům Sparty jako připomenutí lepších časů. Švédský záložník by rád, aby jeho tým získal schopnosti jednoho z nejslavnějších klubových mužstev fotbalové historie. Tak daleko ovšem Letenští zdaleka nejsou. Podstatné teď pro ně je, že při premiéře trenéra Pavla Vrby na jejich lavičce dokázali v 18. ligovém kole zvítězit v Olomouci 3:2 poté, co vymazali dvougólové manko. A právě David Moberg Karlsson proměněním dvou penalt zlomil jedno prokletí, jež Spartu v sezoně sráželo.

Černá série nabobtnala do nebývalých rozměrů. Včetně přátelských zápasů kopala Sparta v sezoně až do neděle osm penalt. Proměnila však jednu jedinou.

David Moberg Karlsson na uvítanou Pavla Vrby využil hned dvě v jednom utkání. Druhá ve třetí minutě nastavení byla vítězná.

Své dojmy popsal v rozhovoru pro klubovou televizi.

O dramatickém duelu - „Nahoru dolu. Udělali jsme hodně chyb. Ale přišel nový trenér, přinesl nové myšlenky. Budeme potřebovat trochu víc času, abychom všechno dokázali přenést na hřiště. Ale vyhráli jsme, takže jsme spokojení."

O změně s příchodem nového trenéra- „Měl tři dny s týmem, což není moc času. Ale řekl bych, že dokáže dát jasně najevo, co od nás na hřišti chce. Až budeme mít společně víc času, projeví se to a bude to skvělé."

Kotník Davida Moberga Karlssona po vítězném gólu v Olomouci...#acsparta pic.twitter.com/FFYsN8AVp8 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 7, 2021

O kritickém vývoji, když prohrávali 0:2 - „Jsme Sparta, musíme být něco jako Manchester United za Fergusona, když dokázali takové zápasy otáčet. Věřili jsme si, i trenér nám pořád říkal, že jsme skvělý tým se skvělými individualitami. Takže myslím, že ani za stavu 0:2 jsme neztratili víru. Projevila se."

O dvou proměněných penaltách po neúspěšné sérií - „Já předchozí nekopal, takže moje sebevědomí série neovlivnila. Chce to mentální sílu. V Olomouci obzvlášť, protože mě celý zápas bolela hlava. Ale myslím, že v tomhle jsem silný a doufám, že přidám spoustu dalších branek."