Když se Spartou uděláte dvě penalty, je těžké vyhrát, litoval olomoucký mladík Daněk

Zápas se vám osobně povedl. Nezískali jste však ani bod. Jaké jsou vaše pocity?

Je to obrovské zklamání. Rozehrané jsme to měli výborně. Bohužel, chybělo nám štěstí, abychom to dotáhli do vítězného konce. Hrálo se mi dobře. Hodně jsem toho naběhal, měl jsem dost míčů, ale vždycky berete to, jak zápas dopadl a my ho nezvládli.

Bylo to opravdu jen o tom štěstí. Kouč Radoslav Látal hovořil o tom, že v rozhodujících momentech vám chyběla kvalita?

Když vyrobíme hloupé penalty, je to vždycky těžké. Přesto jsme to mohli zvládnout. Škoda, že tu naši penaltu, která přišla pět minut před koncem za stavu 2:2, Gonzalez neproměnil. Minule ji dal, teď ne, to je však fotbal.

Penalta se kopala po faulu Ladislava Krejčího mladšího na vás. Jak jste tu situaci viděl?

On byl za mnou, strčil mě do zad, já letěl dopředu. Hned jsem si myslel, že byla. Vyhodnotil to tak sudí i na videu, takže super. Mohli jsme se dostat do vedení a už bychom to možná dohráli lépe. Nakonec to ale k ničemu nebylo. Holt smůla.

Vraťme se ještě k začátku zápasu. Na Spartu jste vlítli, vysoko jste ji napadali. Byl to ten klíč k možnému úspěchu?

Určitě. Nedali jsme Spartě prostor, hráli jsme důsledně jeden na jednoho. Sparta je silná především v tom, když ji necháte na balónu, hrát.

David Moberg Karlsson ze Sparty (vlevo) a Lukáš Greššák z Olomouce v utkání 18. kola Fortuna ligy.

Jaroslav Svoboda, ČTK

Takový způsob hry je fyzicky hodně náročný. Nedocházely vám ve druhé půli síly?

Myslím, že ne. Náročné to je, ale když to hrajete chytře, určitě je to proti týmům jako je Sparta, Slavie, Plzeň lepší, než když zalezete a pak jen běháte.

Ve druhém poločase jste to tedy tak chytře už nehráli?

Těžko říct. myslím, že to nebylo úplně o té hře, tu jsme nijak výrazně nezměnili. Jak už jsem ale řekl, když se Spartou uděláte dvě penalty, je těžké vyhrát.