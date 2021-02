Když nasekáme tolik chyb, nemůžeme se Spartou pomýšlet na vítězství, zlobil se Látal

Dva góly Hanáci inkasovali z pokutových kopů, jeden v páté minutě nadstavení, sami přitom penaltu, a také další stoprocentní šance zahodili.

„Jestliže v 85. minutě za stavu 2:2 neproměníme penaltu, nemůžeme pomýšlet na body se Spartou. Zase si budeme povídat, jak jsme hráli dobře, jak to bylo v pohodě. Jenže opět jsme nasekali spoustu chyb. Za stavu 2:0 si obránce nechá za zády hráče, přijde prostrčení míče a je to 2:1. Spartu to samozřejmě nakopne. A to jsem o přestávce v kabině hráčům říkal, vydržte to dvacet, třicet minut, buďte důslední vzadu," kroutil hlavou Látal.

„Ze začátku soutěže jsme uhrávali body, protože jsme byli v defenzívě poctiví. Teď kupíme chybu za chybou, a to se na výsledcích odráží. Zápas se lámal v 85. minutě, ale bohužel, pro nás zase špatně," neskrýval zklamání někdejší vynikající zadák.

Znám Vrbův rukopis, říká Látal

Sparta ho ničím nepřekvapila. O to víc ho porážka naštvala. „Pavla Vrbu znám, trénoval mě v Ostravě. Vím, jaký je jeho rukopis. Rozestavení 4-2-3-1. Nutí hráče pořád rozehrávat míče, kombinovat, nepřeje si dlouhé nákopy, a na to jsme se připravovali. Presovali jsme je, byť někdy to bylo na riziko, a vyjeli nám párkrát z toho, ale celkem se nám to dařilo. Měli to těžké. Už méně nám vycházelo dohrání získaných míčů. Například Chytil za stavu 1:0 hraje patičkou, když může zakončit. To už je o kvalitě, těžko se to dá natrénovat. Co jsme si však řekli, jsme plnili a myslím, že i ve druhé půli," mínil Látal.

Střelec vítězného gólu David Moberg Karlsson ze Sparty (uprostřed).

Jaroslav Svoboda, ČTK

Jenže Sigmu, jak dále řekl, zazdily obrovské hrubky. „V našem případě se neustále opakují, a dokud se toho nezbavíme, nemůžeme pomýšlet na lepší výsledky. Myslíte, že ještě někdy budeme mít se Spartou takovou šanci? Vést 2:0, jít sami na bránu a mít možnost zvýšit na 3:0. Myslím, že těžko. Co víc ještě můžeme chtít? Ano, Sparta má pořád svoji kvalitu. I dnes to ukázala, a zvedla se. Nastartovali jsme ji však sami. Když uděláte tolik chyb, nemůžete s ní pomýšlet na vítězství," zdůraznil.

Zároveň odmítl, že by jeho svěřencům docházely síly. „Bylo to především o těch našich chybách. Nedali jsme brejk na 3:0, za chvíli Sladký, jenž má za sebou spoustu zápasů, nechá za sebou hráče, kterého si měl jen dostoupit. To byly fatální kiksy, které Spartu nakoply, dostaly do běhu. Ožila a najednou to bylo 2:1 a úplně jiný zápas. To samé se nám stalo v Mladé Boleslavi. V prvních patnácti minutách máme tři tutovky, nedáme, najednou Greššákovi zaběhne hráč a je z toho gól. To nás sráží. Stalo se to už mockrát a my pořád nejsme schopni vyvarovat se toho," lamentoval.

Opory pod palbou

Pochopit nemohl ani závěr zápasu, kdy Sparta rozhodla. „Běží 95. minuta, vyrobíme standardku a vzápětí penaltu. To je neskutečné. A dělají to zkušení hráč. Kdyby to byli mladší dorostenci, nebo mladí kluci jako Daněk či Šíp, přimhouřil bych oči. Ale zkušení borci, kteří to mají táhnout...," prohlásil nakvašeně a neušetři ani jinak skvělého Gonzaleze. „Podal výborný výkon, ale byl u těch rozhodujících momentů, které jsme nezvládli," kritizoval Španěla, jenž za stavu 3:0 neproměnil brejk a za stavu 2:2 penaltu.

Kryštof Daněk byl po utkání hodně zklamaný

Jaroslav Svoboda, ČTK

Obavy, že by duel se Spartou jeho tým do dalších bojů psychicky poznamenal, si nepřipouští. „Vždyť my už se nemáme čeho bát. Takových zápasů jsme prohráli už tolik, že.... Je to k důkladnému zamyšlení. Máme to pořád v hlavách, mluvíme o tom, hráče dokola nabádáme, aby si dali pozor, a ono to zase přijde. Není to vůbec o Spartě. když si promítnu kolik bodů jsme zbytečně ztratili, kde bychom mohli být..." uzavřel Látal.